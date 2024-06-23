Рекеда: Запад освободил ниши для предприятий – наша экономика эти ниши и заполнила

Ситуация в экономике, в сельском хозяйстве, кадры – все это до сих пор в поле зрения нашего Президента. Как раз на неделе эти вопросы обсуждались на встрече с премьер-министром. В понедельник, 17 июня, Президент принял Романа Головченко с докладом, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Ни о какой изоляции Беларуси и речи не идет, а все те, кто в 2020 году и позже предрекали неминуемую гибель белорусской экономики, просчитались. Сегодня Минск прокладывает новые логистические пути, ищет торговых партнеров в Африке и Азии – причем делает это весьма успешно. Кстати, на неделе на Белорусской универсальной товарной бирже совершили первые сделки на поставку нашей молочной продукции в Кыргызстан – и, конечно, укрепляем связи с Россией.

Еще до 2022 года, когда нас накрыла новая волна санкций, было понятно, что Запад ни Беларуси, ни России не даст спокойно развиваться. Попытки вставлять палки в колеса в виде санкций и других ограничений будут продолжаться. Поэтому наши страны нанесли превентивный удар и пошли на промышленное и кооперационное сближение, что позволило выстоять и даже укрепить позиции по многим аспектам.