Виктор Хренин: почему мы должны отказываться от парада – без армии не было бы Победы и независимости

Алена Сырова, политический обозреватель: Мы с вами встречаемся незадолго до 3 июля, Дня Независимости. У нас в этом году будет парад, дата юбилейная, 80 лет со дня освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Вот это только часть техники, которая в том числе пойдет в парадные колонии, а всего, мне сказали, будет более трех сотен единиц техники, и когда голова колонны уже прибудет к точке назначения, хвост еще только будет выезжать. То есть такого масштаба не было. И вот даже в предыдущие годы всегда задавали вопрос: может, стоит сэкономить и не проводить этот парад? Все равно мы его проводили, и сейчас, даже в таких обстоятельствах, проводим с размахом. В чем идеологический смысл? Это же не просто там красивенько помаршировать и дружненько проехать.

О современных вызовах и угрозах, о тактическом ядерном оружии и можем ли мы его применить, об идеологической составляющей парада и подробностях одного телефонного звонка – эти и другие вопросы Алена Сырова обсудила с министром обороны Виктором Хрениным специально для программы «Неделя» на СТВ.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Почему мы должны отказываться от парада? Без военных, без армии бы и не было этой Победы и этой независимости. Как, в общем-то, и без знания истории. Опять-таки, против нас кто пытается проводить какие-то мероприятия, особенно информационные, они же на это и направлены. Чтобы мы отказались, как это сделали наши соседи. Чтобы нам изменить сознание, чтобы мы начали думать по-другому. Грубо говоря, отказались от своей национальной идентичности, потеряли свою память. А потом с нами можно делать, что хочешь, когда это произойдет. Поэтому все смыслы именно здесь сосредоточены. И именно мы показываем, что мы готовы, мы способны, мы чтим, мы помним, мы гордимся своей историей. Поэтому парад будет проводиться. Это очень хорошая подготовка военнослужащих.

Получают большой опыт и наши технические подразделения, в ходе тренировок, конечно же, возникают определенные неисправности, поломки. Это тоже очень важно, что техника приводится в порядок. Те, кто говорит про деньги, а какие деньги дополнительно выделены с бюджета на парад для Вооруженных Сил?

Не стоит специально для парада. Это вся техника, которая выполняет задачу. Ну, конечно же, на парад не пойдешь... Как и военные идут в парадной форме одежде, мы так и технику приводим в порядочек. Должно выглядеть тоже красиво. Это же парад, в том числе и определенная красота, и выучка.