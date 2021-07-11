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Начальник УГАИ МВД Беларуси: из своих 50 лет – 30 я в этой службе

11 июля 2021 17:41
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Новости Беларуси. Службе Госавтоинспекции МВД Беларуси исполнилось 85 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Офицеров поздравил Президент, причем сделал это за рулем «Урала» – легендарного патрульного мотоцикла с коляской.

Александр Лукашенко – сотрудникам ГАИ: «Если у вас будет хорошее настроение, то и на наших улицах будет порядок»

Начальник УГАИ МВД Беларуси: из своих 50 лет – 30 я в этой службе-1

Дмитрий Корзюк, начальник УГАИ МВД Беларуси:
Из своих 50 лет – 30 я в этой службе. Поэтому что тут говорить – это моя жизнь.

Начальник УГАИ МВД Беларуси: из своих 50 лет – 30 я в этой службе-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Сотрудникам ГАИ я хочу сказать огромное спасибо. Это те люди, которые 24 часа в сутки готовы прийти на помощь гражданам.

Иван Кубраков: главная задача «Дня открытых дорог» – сплотить наше общество в профилактике ДТП

Дмитрий Корзюк:
За последние 16 лет мы снизили количество погибших в три раза.

# ГАИ # общество # Александр Лукашенко # Иван Кубраков # Дмитрий Корзюк # Фотофакт

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