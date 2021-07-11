Новости Беларуси. Службе Госавтоинспекции МВД Беларуси исполнилось 85 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Офицеров поздравил Президент, причем сделал это за рулем «Урала» – легендарного патрульного мотоцикла с коляской.

Дмитрий Корзюк, начальник УГАИ МВД Беларуси: Из своих 50 лет – 30 я в этой службе. Поэтому что тут говорить – это моя жизнь.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сотрудникам ГАИ я хочу сказать огромное спасибо. Это те люди, которые 24 часа в сутки готовы прийти на помощь гражданам.

Иван Кубраков: главная задача «Дня открытых дорог» – сплотить наше общество в профилактике ДТП

Дмитрий Корзюк:

За последние 16 лет мы снизили количество погибших в три раза.