Алёна Дзиодзина: Станюта умудряется показывать свой талант изворачиваться в морской узел не только во время выступлений

Алена Дзиодзина, психолог, жительница Латвии:

До августа 2020 года Станюта работала на телеканале ОНТ в программе «Наше утро». Я думаю, нет смысла еще раз подчеркивать, насколько влиятельны на общественное мнение и поведение людей могут быть слова и высказывания узнаваемых персон. И в этом смысле слова Станюты, в силу уважения людей к ее былым спортивным заслугам, превращаются в функцию.

Подчеркиваю, по ее же словам при разговоре с руководством канала она сама приняла решение об увольнении. Однако в интерпретации этих событий Станюта умудряется продемонстрировать свой талант изворачиваться в морской узел не только во время выступлений, но и когда необходимо подать информацию в максимально выгодном для себя свете.

Григорий Азаренок: Мелитина Станюта была гордостью страны. Она жаждала славы и подалась на телевидение

Не оценили ее вклад в развитие белорусского спорта и канала ОНТ. Она, конечно, упоминает, что когда писала свой первый пост, понимала, чем все для нее может закончиться. Понимала, но это не точно.

На примере Станюты мы можем увидеть, чем политическое поведение психологически зрелого человека отличается от инфантильного. Взрослые люди обычно задаются вопросом, прежде чем что-то сделать: а чем я со своей стороны готов пожертвовать ради выражения своего недовольства? Взвесить все за и против, потери и обретения и дать себе ответ: а готов ли я эту цену заплатить?