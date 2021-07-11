«Добиваться уважения всех участников дорожного движения». Что белорусы желают сотрудникам ГАИ в их юбилей

Новости Беларуси. Службе Госавтоинспекции МВД Беларуси исполнилось 85 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Офицеров поздравил Президент, причем сделал это за рулем «Урала» – легендарного патрульного мотоцикла с коляской. Александр Лукашенко – сотрудникам ГАИ: «Если у вас будет хорошее настроение, то и на наших улицах будет порядок» Показ служебных мотоциклов и машин, фотозоны и конкурсы. Вся страна объединилась в акции «День открытых дорог». Масштабные мероприятия прошли в каждом регионе.

Михаил Надеин, старший инспектор по особым поручениям УГАИ УВД Брестского облисполкома:

Еще в школьные годы так определилось, я решил, что все-таки профессия милиционер – это помощь людям в первую очередь. И потом, окончив школу, я направился в профильный вуз. Поступил, сдал экзамены, а затем уже пришел в Брест и начал свою карьеру с участкового.

Сотрудники ГАИ в Гомеле самые ответственные, порядочные, самые лучшие, интеллигентные. Никогда никого не обижают, хотя такая трудная работа. Очень много девушек за рулем, у которых стаж маленький, но работают все ответственно. Начальник УГАИ МВД Беларуси: из своих 50 лет – 30 я в этой службе

Виталий Кацкель, старший инспектор по административной практике ОГАИ Молодечненского РОВД:

Хочу поздравить коллег с наступившим праздником, 85-летием Госавтоинспекции Республики Беларусь. Пожелать им всем здоровья, сил, бодрости, оптимизма, стремления, удачи. В честь праздника наш молодечненский регион получил новые автомобили от руководства УВД Миноблисполкома.

Владимир Надеин, начальник УГАИ УВД Брестского облисполкома (1996-2002 гг.):

Я только хочу пожелать в лице моего сына всем работникам ГАИ нашего государства успешной работы, быть всегда примером для милиции и добиваться уважения всех участников дорожного движения. Иван Кубраков: главная задача «Дня открытых дорог» – сплотить наше общество в профилактике ДТП