«Снять остаточную радиацию». Как и сколько в Беларуси будет храниться отработанный уран?
Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас АЭС работает. Я очень изучал этот вопрос, например, касаемо станции Восточной Европы, когда шел вопрос о замене урановых стержней российских на американские. И вроде как они не очень подходят. У нас вопрос: хранение этого отработанного урана. У нас же заключен договор с Россией, он будет вывозиться? Ведь это тоже вопрос такой. Хорошо, АЭС здесь, а эта история куда девается?
Андрей Кузьмин, генеральный директор Объединенного института энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси:
В Республике Беларусь Советом министров принята стратегия обращения с отработавшим топливом Белорусской АЭС. По этой стратегии ранжирован целый ряд вариантов обращения. Постепенно, когда будем подходить к каким-то реперным точкам, нужно будет принимать то или иное решение, в зависимости от стоимости его реализации, от технологий, которые будут на тот момент предложены, то есть работа в этом направлении ведется. Сейчас ведется работа над межправсоглашением по вопросам, которые связаны с обращением с отработавшим топливом, то есть все в плановом порядке.
Кирилл Казаков:
Я так понимаю, что выбор российского подрядчика для строительства АЭС тоже был связан с этим же, что есть еще некая программа по захоронению в России этого топлива?
Владимир Бобров, первый заместитель генерального директора – главный инженер государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго»:
Это одна из причин, причем не самая главная. Мы с вами говорили о том, что мы выбирали наиболее надежный, совершенный блок с максимально обеспеченными системами как активных, так и пассивных защит.
Кирилл Казаков:
Как во Франции работают АЭС? Неужели они там такие плохие? Или в Америке? Но американцы вряд ли бы уводили в Америку уран. Вот о чем я говорю.
Владимир Бобров:
Это не значит, что когда достали тепловыделяющую сборку, то ее сразу погрузили в вагон и светящуюся, фонящую вокруг повезли на хранение в Россию. У нас есть бассейны хранения отработавшего топлива, в которых они должны вылежать, эти сборки, охладиться до 10 лет. Также они перемещаются в склады хранения отработавшего топлива и там еще должны вылежаться, чтобы убрать тепловыделение и снять остаточную радиацию. И только после этого они отгрузятся и уйдут в Российскую Федерацию на переработку. Это достаточно сложный и большой процесс. Переговоры у нас идут довольно активно о путях дальнейшей обработки радиоактивных отходов. И вы правильно говорите, что здесь нет языкового барьера и барьера менталитетов. Он позволяет найти наиболее оптимальное и хорошее решение для обеих сторон.
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