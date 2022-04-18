«Снять остаточную радиацию». Как и сколько в Беларуси будет храниться отработанный уран?

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение. Кирилл Казаков, СТВ:

У нас АЭС работает. Я очень изучал этот вопрос, например, касаемо станции Восточной Европы, когда шел вопрос о замене урановых стержней российских на американские. И вроде как они не очень подходят. У нас вопрос: хранение этого отработанного урана. У нас же заключен договор с Россией, он будет вывозиться? Ведь это тоже вопрос такой. Хорошо, АЭС здесь, а эта история куда девается?

Андрей Кузьмин, генеральный директор Объединенного института энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси:

В Республике Беларусь Советом министров принята стратегия обращения с отработавшим топливом Белорусской АЭС. По этой стратегии ранжирован целый ряд вариантов обращения. Постепенно, когда будем подходить к каким-то реперным точкам, нужно будет принимать то или иное решение, в зависимости от стоимости его реализации, от технологий, которые будут на тот момент предложены, то есть работа в этом направлении ведется. Сейчас ведется работа над межправсоглашением по вопросам, которые связаны с обращением с отработавшим топливом, то есть все в плановом порядке. Кирилл Казаков:

Я так понимаю, что выбор российского подрядчика для строительства АЭС тоже был связан с этим же, что есть еще некая программа по захоронению в России этого топлива?