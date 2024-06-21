Начальник Генштаба рассказал, что предусматривает проверка боеготовности Вооруженных Сил

В Вооруженных Силах началась внезапная проверка боеготовности. В ней примут участие воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первом этапе бойцы отработают вопросы оперативного занятия назначенных районов, их инженерной подготовки, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. После военнослужащим предстоит выполнить учебно-боевые задачи. Занятия развернутся в Брестской и Гомельской областях.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Проверка носит комплексный характер и предусматривает задействование разнородных сил. Одновременно с действиями сил специальных операций активно действуют подразделения ракетных войск и артиллерии. В рамках всей проверки комплексно будет действовать авиация. Активно будут применяться беспилотные летательные аппараты, силы и средства радиоэлектронной борьбы, а также планируется отработать приемы действия сухопутных группировок в лесисто-болотистой местности. По итогам данного мероприятия получим объективную оценку готовности наших воинских частей и подразделений выполнять задачи в условиях быстро меняющейся обстановки и обеспечивать безопасность нашей страны.

В эпоху глобальной нестабильности, возникающих вызовов и угроз порох нужно держать сухим – это не раз повторял глава государства. Белорусы – миролюбивый народ, но в случае необходимости, не задумываясь, встанут на защиту Родины.