Внезапная проверка боеготовности стартовала в Вооруженных Силах Беларуси

В Вооруженных Силах началась внезапная проверка боеготовности. В ней примут участие воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первом этапе бойцы отработают вопросы оперативного занятия назначенных районов, их инженерной подготовки, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. После военнослужащим предстоит выполнить учебно-боевые задачи. Занятия развернутся в Брестской и Гомельской областях. В эпоху глобальной нестабильности, возникающих вызовов и угроз, порох нужно держать сухим – это не раз повторял глава государства. Белорусы – миролюбивый народ, но в случае необходимости, не задумываясь, встанут на защиту Родины.