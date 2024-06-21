Более 440 сдают централизованные экзамен и тестирование во второй резервный день

Более 440 абитуриентов пишут централизованные экзамен и тестирование по профильным предметам. Сегодня, 21 июня, второй резервный день для сдачи испытания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он предусмотрен для тех ребят, которые по уважительной причине не смогли явиться в основной день. Абитуриентов принимают шесть пунктов, старт был дан одновременно – в 11 утра. Информацию о результатах ЦЭ и ЦТ в резервный день можно будет получить на сайте Республиканского института контроля знаний. Сертификаты абитуриенты получат в тех пунктах, где сдавали экзамены или тестирование. Последним резервным днем ЦЭ и ЦТ по русскому и белорусскому языкам определено 23 июня.