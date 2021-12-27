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Начальник БЖД: за 10 лет мы электрифицировали больше 300 километров главных путей

27 декабря 2021 20:20
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Новости Беларуси. Электропоезда отправились по новому маршруту. Теперь добраться в столицу с комфортом могут и жители Калинковичей. Электрификация 60 километров путей стала еще одним этапом большого инвестиционного проекта, который свяжет электровозной тягой Жлобин, Калинковичи, Барбаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со знаковым событием жителей райцентра и железнодорожников поздравили заместитель премьер-министра Анатолий Сивак и министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.  

Начальник БЖД: за 10 лет мы электрифицировали больше 300 километров главных путей-1

К электрификации участка Калинковичи – Жлобин приступили еще в 2018 году. Использовали современные материалы и конструкции контактной сети, построили две тяговые подстанции. Планы на будущее тоже масштабные. В следующем полугодии железная дорога организует грузовое движение на электротяге со станции Барбаров в направлении Жлобин – Калинковичи для Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, начинается модернизация действующих участков путей от Жданович до Молодечно.  

Начальник БЖД: за 10 лет мы электрифицировали больше 300 километров главных путей-4

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:  
За 10 лет мы больше 300 километров главных путей электрифицировали, развернутая длина – почти 700 километров по всем путям. Это не только сами устройства электроснабжения. Фактически, если заметили, проходили ремонты всей инфраструктуры. Появились новые устройства сигнализации, связи, СЦБ. Это тоже требовало обновления и требует дальнейшего обновления, потому что основные все наши устройства сигнализации, связи, которые отвечают за безопасность движения, были построены в конце 1970-х – 1980-х. Конечно, новый уровень условий безопасности требует постоянной модернизации и, соответственно, инвестиций в структуру.  

Без пересадки и в комфортных условиях. БЖД запустила электропоезда из Калинковичей в Минск и обратно. Читайте здесь.  

# Белорусская железная дорога # общество # Владимир Морозов # Анна Корольчук # Фотофакт

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