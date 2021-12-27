«Это просто не передать словами». Курсанты привезли подарки для детского сада в Могилёвской области

Новости Беларуси. Не только во Дворце Республики 27 декабря получали подарки ребята в рамках акции «Наши дети». Присоединилась к масштабному благотворительному марафону и съемочная группа нашего канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не только во Дворце Республики 27 декабря получали подарки ребята в рамках акции «Наши дети». Присоединилась к масштабному благотворительному марафону и съемочная группа нашего канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожалуй, это одна из самых душевных белорусских традиций. Под Новый год банкиры, чиновники, руководители предприятий и общественных организаций откладывают все дела и примеряют на себя роль добрых волшебников. Курсанты Могилевского института МВД привезли праздник в Матютский ясли-сад.
Управделами Президента в школе-интернате Руденска: «Наша задача – сделать так, чтобы такие светящиеся, радостные глаза у всех детей были ежедневно» – читайте здесь.
Кристина Горельчик, курсант Могилевского института МВД:
Мы доставили детям огромный спектр удовольствия, и им это очень понравилось. Я уверена, что им было приятно получить эту искру заботы, которую мы им сегодня выделили. Это просто не передать словами.
Елена Акимова, заведующая комплексом «Матютский ясли-сад»:
И дети, и работники очень благодарны не только за хорошее настроение, за праздники, которые они для нас устраивают, но и за то, что они помогают нам пополнить нашу материально-техническую базу.