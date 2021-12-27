«Это просто не передать словами». Курсанты привезли подарки для детского сада в Могилёвской области

Новости Беларуси. Не только во Дворце Республики 27 декабря получали подарки ребята в рамках акции «Наши дети». Присоединилась к масштабному благотворительному марафону и съемочная группа нашего канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожалуй, это одна из самых душевных белорусских традиций. Под Новый год банкиры, чиновники, руководители предприятий и общественных организаций откладывают все дела и примеряют на себя роль добрых волшебников. Курсанты Могилевского института МВД привезли праздник в Матютский ясли-сад. Управделами Президента в школе-интернате Руденска: «Наша задача – сделать так, чтобы такие светящиеся, радостные глаза у всех детей были ежедневно» – читайте здесь.

Кристина Горельчик, курсант Могилевского института МВД:

Мы доставили детям огромный спектр удовольствия, и им это очень понравилось. Я уверена, что им было приятно получить эту искру заботы, которую мы им сегодня выделили. Это просто не передать словами.