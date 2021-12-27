Без пересадки и в комфортных условиях. БЖД запустила электропоезда из Калинковичей в Минск и обратно
Новости Беларуси. Электропоезда отправились по новому маршруту. Теперь добраться в столицу с комфортом могут и жители Калинковичей. Электрификация 60 километров путей стала еще одним этапом большого инвестиционного проекта, который свяжет электровозной тягой Жлобин, Калинковичи, Барбаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со знаковым событием жителей райцентра и железнодорожников поздравили заместитель премьер-министра Анатолий Сивак и министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.
Подробности – в репортаже Анны Корольчук.
Николай Рубайло работает на железной дороге 25 лет. На электропоездах машинист ездит с их первого запуска в Беларуси. Начинал с городских линий Минск – Ждановичи, потом следовал до Бреста, Гомеля и Орши. В электротранспорте видит только преимущества – быстро и удобно.
Николай Рубайло, машинист электропоезда:
Чем больше работаем, тем проще, больше изучаешь машину. Для пассажиров, конечно, более комфортно, чем на электропоездах старых серий. Интересно работать, новые направления постоянно открываются. Сейчас часто довольно открываются новые направления. В прошлом году мы открывали Светлогорск, в этом году Калинковичи.
Запуск нового электрифицированного участка приурочили ко дню рождения железной дороги. С 27 декабря скоростной поезд до Минска будет отправляться два раза в день. Остановки в Светлогорске, Жлобине, Красном Береге, Бобруйске, Осиповичах и Пуховичах.
Анна Корольчук, корреспондент:
Теперь у жителей Калинковичей есть возможность ежедневно и без пересадки доехать в столицу и обратно в комфортных условиях. При этом время в пути значительно сократилось. Если раньше в лучшем случае эта дорога занимала 4,5 часа, то сейчас 3,5.
К электрификации участка Калинковичи – Жлобин приступили еще в 2018 году. Использовали современные материалы и конструкции контактной сети, построили две тяговые подстанции. Планы на будущее тоже масштабные. В следующем полугодии железная дорога организует грузовое движение на электротяге со станции Барбаров в направлении Жлобин – Калинковичи для Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, начинается модернизация действующих участков путей от Жданович до Молодечно.
На данный момент электрифицировано более четверти магистралей страны. Обновляется и подвижной состав. Недавно железная дорога закупила шесть современных электропоездов, еще четыре встанут на рельсы в ближайшие полгода.