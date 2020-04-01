Начали монтаж трибун более чем на 9 тысяч мест. Как Минск готовится к 9 Мая

Новости Беларуси. Минск отметит юбилей Великой Победы масштабно и ярко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возле стелы «Минск – город-герой» уже приступили к монтажу трибун на более чем 9 тысяч мест для зрителей. Здесь, напомним, 9 Мая пройдет военный парад. Центральные проспекты украсят праздничными инсталляциями, флагами и тематическими пилонами. На площади Независимости появятся яркие баннеры, плакаты и другие композиции. Разноцветным панно традиционно украсят фасад педагогического университета.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна КПУП «Минскреклама»:

Состоит оно из флажков. Флажки в количестве 8800 штук изготавливаются отдельно по заданному рисунку, и каждый флажок вручную крепится к металлической конструкции.

Татьяна Калитина, первый заместитель директора КПУП «Минскреклама»:

Основные подготовительные работы завершены. Сейчас только малые формы приводят в соответствие для того, чтобы они были готовы к вывозу в город. Мы уже приступили к монтажу, мы уже увидим на въездных знаках в город Минск символику 9 Мая. И в ближайшее время уже в части наружной рекламы мы увидим тематические плакаты.