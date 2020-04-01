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Начали монтаж трибун более чем на 9 тысяч мест. Как Минск готовится к 9 Мая

01 апреля 2020 17:26
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Новости Беларуси. Минск отметит юбилей Великой Победы масштабно и ярко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Начали монтаж трибун более чем на 9 тысяч мест. Как Минск готовится к 9 Мая-1

Возле стелы «Минск – город-герой» уже приступили к монтажу трибун на более чем 9 тысяч мест для зрителей. Здесь, напомним, 9 Мая пройдет военный парад. Центральные проспекты украсят праздничными инсталляциями, флагами и тематическими пилонами. На площади Независимости появятся яркие баннеры, плакаты и другие композиции. Разноцветным панно традиционно украсят фасад педагогического университета.

Начали монтаж трибун более чем на 9 тысяч мест. Как Минск готовится к 9 Мая-4

Начали монтаж трибун более чем на 9 тысяч мест. Как Минск готовится к 9 Мая-6

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна КПУП «Минскреклама»:
Состоит оно из флажков. Флажки в количестве 8800 штук изготавливаются отдельно по заданному рисунку, и каждый флажок вручную крепится к металлической конструкции.

Начали монтаж трибун более чем на 9 тысяч мест. Как Минск готовится к 9 Мая-9

Татьяна Калитина, первый заместитель директора КПУП «Минскреклама»:
Основные подготовительные работы завершены. Сейчас только малые формы приводят в соответствие для того, чтобы они были готовы к вывозу в город. Мы уже приступили к монтажу, мы уже увидим на въездных знаках в город Минск символику 9 Мая. И в ближайшее время уже в части наружной рекламы мы увидим тематические плакаты.

Начали монтаж трибун более чем на 9 тысяч мест. Как Минск готовится к 9 Мая-12

А на Октябрьской площади появится новая конструкция в виде арт-свечи с зарисовками военных действий и знаковых мемориалов. Завершат украшение столицы к 20 апреля.

# День Победы # общество # Татьяна Бугоркова # Татьяна Калитина # Фотофакт

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