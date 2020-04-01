Что будет, если не сменить медицинскую маску вовремя?

Новости Беларуси. В интернете набирают популярность ролики, как сделать маску своими руками, например из двух резинок и бинта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А дизайнеры увидели в изделии модный аксессуар.

Медики же настаивают: какое средство защиты вы бы не использовали, подход нужен с умом. Маски могут обернуться рассадником инфекций, если их не менять, не стирать и не проутюживать, а антисептики из-за бездумного частого использования могут вызвать дерматит. Разумность и умеренность – лучшая защита и против вирусов, и против паники.