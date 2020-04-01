Прямой эфир

Что будет, если не сменить медицинскую маску вовремя?

01 апреля 2020 17:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В интернете набирают популярность ролики, как сделать маску своими руками, например из двух резинок и бинта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А дизайнеры увидели в изделии модный аксессуар.

Новинка белорусского производства – маска со сменным фильтром. Показываем, как ей пользоваться

Что будет, если не сменить медицинскую маску вовремя?-1

Медики же настаивают: какое средство защиты вы бы не использовали, подход нужен с умом. Маски могут обернуться рассадником инфекций, если их не менять, не стирать и не проутюживать, а антисептики из-за бездумного частого использования могут вызвать дерматит. Разумность и умеренность – лучшая защита и против вирусов, и против паники.

Что будет, если не сменить медицинскую маску вовремя?-4

# Коронавирус # общество # Галина Буро # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Представитель ВОЗ об эпидситуации в Беларуси: «Очень важно, что руководитель страны настолько вовлечён в этот вопрос»
01 апреля 2020 16:34

Представитель ВОЗ об эпидситуации в Беларуси: «Очень важно, что руководитель страны настолько вовлечён в этот вопрос»

В минском метро установили сенсорные дозаторы с антисептиком
01 апреля 2020 16:30

В минском метро установили сенсорные дозаторы с антисептиком

Рецепты на лекарства доставляют пенсионерам на дом. Рассказываем, куда обращаться
01 апреля 2020 15:41

Рецепты на лекарства доставляют пенсионерам на дом. Рассказываем, куда обращаться