Новинка белорусского производства – маска со сменным фильтром. Показываем, как ей пользоваться

Новости Беларуси. Еще две недели назад линия на гродненском предприятии выпускала подгузники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее переоборудовали под производство трехслойных масок для больниц и аптек.

Разработка собственная, на основе исследований и лабораторных тестов – из гипоаллергенного нетканого хлопка. Наружный слой – спандекс – не пропускает влагу, а с ней и микробов.

Мощность – 317 штук в минуту. Как на белорусском предприятии производят медицинские маски

Но главная особенность – сменный фильтр из трех слоев хлопка и белорусского льна. Каждые 3 часа менять теперь надо не маску, а вкладыш. Такого экологически чистого ноу-хау больше нет нигде в стране.