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Новинка белорусского производства – маска со сменным фильтром. Показываем, как ей пользоваться

01 апреля 2020 17:17
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Новости Беларуси. Еще две недели назад линия на гродненском предприятии выпускала подгузники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее переоборудовали под производство трехслойных масок для больниц и аптек.

Новинка белорусского производства – маска со сменным фильтром. Показываем, как ей пользоваться-1

Новинка белорусского производства – маска со сменным фильтром. Показываем, как ей пользоваться-3

Новинка белорусского производства – маска со сменным фильтром. Показываем, как ей пользоваться-5

Разработка собственная, на основе исследований и лабораторных тестов – из гипоаллергенного нетканого хлопка. Наружный слой – спандекс – не пропускает влагу, а с ней и микробов.

Мощность – 317 штук в минуту. Как на белорусском предприятии производят медицинские маски

Но главная особенность – сменный фильтр из трех слоев хлопка и белорусского льна. Каждые 3 часа менять теперь надо не маску, а вкладыш. Такого экологически чистого ноу-хау больше нет нигде в стране.

Новинка белорусского производства – маска со сменным фильтром. Показываем, как ей пользоваться-8

Анна Колобухова, специалист отдела продаж компании по производству санитарно-гигиенических средств:
Диаметр этого фильтра достаточно большой – он составляет 105 мм. Это обеспечивает лучшую защиту носовой полости и слизистых оболочек рта. После ношения маски мы ее снимаем и удаляем данный фильтр. Моем тщательно руки и меняем фильтр.

Новинка белорусского производства – маска со сменным фильтром. Показываем, как ей пользоваться-11

Новинка белорусского производства – маска со сменным фильтром. Показываем, как ей пользоваться-13

# Предприятия Беларуси # общество # Анна Колобухова # Галина Буро # Фотофакт

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