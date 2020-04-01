Новинка белорусского производства – маска со сменным фильтром. Показываем, как ей пользоваться

Новости Беларуси. Еще две недели назад линия на гродненском предприятии выпускала подгузники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее переоборудовали под производство трехслойных масок для больниц и аптек.
Новости Беларуси. Еще две недели назад линия на гродненском предприятии выпускала подгузники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее переоборудовали под производство трехслойных масок для больниц и аптек.
Разработка собственная, на основе исследований и лабораторных тестов – из гипоаллергенного нетканого хлопка. Наружный слой – спандекс – не пропускает влагу, а с ней и микробов.
Мощность – 317 штук в минуту. Как на белорусском предприятии производят медицинские маски
Но главная особенность – сменный фильтр из трех слоев хлопка и белорусского льна. Каждые 3 часа менять теперь надо не маску, а вкладыш. Такого экологически чистого ноу-хау больше нет нигде в стране.
Анна Колобухова, специалист отдела продаж компании по производству санитарно-гигиенических средств:
Диаметр этого фильтра достаточно большой – он составляет 105 мм. Это обеспечивает лучшую защиту носовой полости и слизистых оболочек рта. После ношения маски мы ее снимаем и удаляем данный фильтр. Моем тщательно руки и меняем фильтр.