«Набрали штук 100 или 50 «киндер-сюпризов». 11-летний мальчик рассказывает, почему начал воровать в магазине

Новости Беларуси. Чем сейчас заняты ваши дети? Спят, играют, а может, который час «сидят в телефонах»? И когда последний раз вы нормально общались? Что важно для вашего ребенка? И что его волнует? По мнению специалистов, около половины родителей из-за высокой занятости недостаточно времени уделяют своим детям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя подростки заявляют, что не видят в этом проблемы. 20 % из них ответили, что хотели бы больше общаться с мамами и папами – от 15 минут до часа. Ровно столько в среднем мы готовы уделять время детям.

Мы набрали штук 100 или 50 «киндер-сюпризов». Мы ходили по 25 раз. Каждый из нас заходил в магазин, спокойно брал и уходил.

Юлия Мычка, корреспондент:

Тебе родители просто не покупали «киндер-сюрпризы»? Или захотелось сладкого? Не так, что мама с папой не покупали?

– Мама покупала очень много конфет. Но каждый раз, когда она покупала, она прятала. Потому что было дело, что я объелся сладкого и попал в больницу. Она...

– Переживала за тебя.

– Да. Она даст три конфетки, когда раз попросишь у нее. Потом можно просить только на завтрак, обед и ужин.

Сергей из Бреста – самый юный воспитанник единственной в стране спецшколы закрытого типа, ему 11. За плечами парня больше двух десятков мелких краж из магазинов. Школу Сережа частенько прогуливал, но когда бывал там, то тоже мог что-нибудь прикарманить: воровал телефоны, колонки и Power Bank. Маме приходилось возмещать ущерб, и она до последнего верила, что это пройдет.