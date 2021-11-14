«Набрали штук 100 или 50 «киндер-сюпризов». 11-летний мальчик рассказывает, почему начал воровать в магазине
Новости Беларуси. Чем сейчас заняты ваши дети? Спят, играют, а может, который час «сидят в телефонах»? И когда последний раз вы нормально общались? Что важно для вашего ребенка? И что его волнует? По мнению специалистов, около половины родителей из-за высокой занятости недостаточно времени уделяют своим детям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя подростки заявляют, что не видят в этом проблемы. 20 % из них ответили, что хотели бы больше общаться с мамами и папами – от 15 минут до часа. Ровно столько в среднем мы готовы уделять время детям.
Мы набрали штук 100 или 50 «киндер-сюпризов». Мы ходили по 25 раз. Каждый из нас заходил в магазин, спокойно брал и уходил.
Юлия Мычка, корреспондент:
Тебе родители просто не покупали «киндер-сюрпризы»? Или захотелось сладкого? Не так, что мама с папой не покупали?
– Мама покупала очень много конфет. Но каждый раз, когда она покупала, она прятала. Потому что было дело, что я объелся сладкого и попал в больницу. Она...
– Переживала за тебя.
– Да. Она даст три конфетки, когда раз попросишь у нее. Потом можно просить только на завтрак, обед и ужин.
Сергей из Бреста – самый юный воспитанник единственной в стране спецшколы закрытого типа, ему 11. За плечами парня больше двух десятков мелких краж из магазинов. Школу Сережа частенько прогуливал, но когда бывал там, то тоже мог что-нибудь прикарманить: воровал телефоны, колонки и Power Bank. Маме приходилось возмещать ущерб, и она до последнего верила, что это пройдет.
Мама все верила, верила, наказывала даже меня. Я, по-моему, три месяца летом не выходил из дома. Смотрел телевизор. Я ее каждый день просил выйти погулять. Но она говорила: «Нет, нет, нет».
Терапия домашнего ареста так и не дала результата. После трех месяцев послушания Сергей с другом взломали чужой автомобиль, а потом его просто разбили. Но даже это могло бы сойти подросткам с рук. Последним, третьим административным нарушением стала кража сумки с документами. Теперь по решению суда Сережа проведет в спецшколе год.
Я здесь, чтобы исправиться и спокойно поехать домой. Тут нормально, тут весело. Но если бы можно было, чтобы родители приезжали, было бы лучше. Сейчас просто коронавирус, видеться нельзя. Мама звонит. Таксофоны, Viber – это в разное время. Но пока дождешься этого времени...