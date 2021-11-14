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Из 250 детей только 9 из неблагополучных семей. Что делают родители, чтобы перевоспитать своих детей?

14 ноября 2021 17:55
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Новости Беларуси. Чем сейчас заняты ваши дети? Спят, играют, а может, который час «сидят в телефонах»? И когда последний раз вы нормально общались? Что важно для вашего ребенка? И что его волнует? По мнению специалистов, около половины родителей из-за высокой занятости недостаточно времени уделяют своим детям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя подростки заявляют, что не видят в этом проблемы. 20 % из них ответили, что хотели бы больше общаться с мамами и папами – от 15 минут до часа. Ровно столько в среднем мы готовы уделять время детям.

Из 250 детей только 9 из неблагополучных семей. Что делают родители, чтобы перевоспитать своих детей?-1

Эмилия Полик, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района Могилева:
Я работаю с подростками уже более 25 лет. И вот на что я сейчас обратила внимание, что если раньше правонарушения, преступления совершали дети из действительно неблагополучных семей, семей, где дети состояли в СОП, то в настоящее время мы за 10 месяцев рассмотрели на заседаниях комиссии более 250 детей, и из них только девять – это дети из неблагополучных семей.

Мы спрашиваем у родителей: «Скажите, а какие меры вы приняли к ребенку после того, как узнали, что он совершил это правонарушение либо преступление?» Многие родители действительно говорят: «Мы принимаем меры. Мы лишаем интернета, мы проводим с ними беседы». А есть родители, которые говорят о том, что «мы не видим здесь ничего страшного, что он вынес «киндер-сюприз» или чупа-чупс – это же такая детская шалость».

Из 250 детей только 9 из неблагополучных семей. Что делают родители, чтобы перевоспитать своих детей?-4

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# Дети и родители # общество # Эмилия Полик # Юлия Мычка # Фотофакт

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