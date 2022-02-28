Сон, хорошее питание и отсутствие стрессов. Что влияет на память?

Память можно развивать и совершенствовать, как и любую другую способность. Чтобы активизировать ее потенциал, необходимы регулярные занятия, как в спорте или музыке. И наоборот, при их отсутствии способность головного мозга к запоминанию будет снижаться. Мы расскажем о самых эффективных способах.

Светлана Яковлева, врач-психиатр:

Память относится к высшим видам психической деятельности. Он присущ людям. Соответственно, память состоит из нескольких комплексных процессов, то есть это процесс запоминания, сохранения, воспроизведения и затем забывания.

Юлия Кулеш, психолог:

Но по длительности запоминания информации бывает долгосрочная, кратковременная и оперативная память. События, которые мы помним всю жизнь, – это, конечно, долгосрочная память. Кратковременная – она какой-то промежуток времени актуальна, и информация, которая мозгом считается важной и значимой, во время сна переходит в долговременную. А оперативная память, на самом деле, не самая короткая и не какая-то ультрасжатая, это тот объем мыслительной деятельности, который мы делаем, решая какие-то определенные задачи. Например, если на этой неделе у нас по плану какие-то мероприятия, мы думаем и помним об этом, они находятся в оперативной памяти. Каждый, кто решил взяться за развитие памяти и внимания, безусловно, желает добиться наилучших результатов. Чтобы эффективно тренироваться, спортсмену нужны подходящие условия. То же самое касается и развития мышления – мозг нуждается в определенных условиях для плодотворной работы.

Светлана Яковлева:

Если говорить о методах улучшения памяти, то они достаточно простые и доступны каждому человеку. В первую очередь, это, наверно, гигиена образа жизни, то есть это должен быть полноценный, хотя бы семичасовой сон для того, чтобы профилактировать ту же самую болезнь Альцгеймера. Это должно быть нормальное, полноценное питание, режим сна и отдыха, минимизация стрессов. Что касается каких-то логических, тренировочных решений для улучшения памяти, то это абсолютно простые арифметические действия, которые необходимо выполнять каждый день. Это могут быть приложения, абсолютно разные, для любителей смартфонов, там 1 000 и 1 пазл, 1 000 и 1 задача, когда вы в течение дня, в течение 5 минут решаете какие-то определенные логические задачи. Если у человека жизнь не настолько разнообразна, то он может использовать разные маршруты, например, чтобы добраться до своей работы или до дома.

Развитие любого вида памяти у взрослых – процесс, зависящий не только от времени, потраченного на обучение эффективным методикам, но и от понимания законов памяти. Это опорные точки, которые помогут не заблудиться в лабиринте мыслительной деятельности.