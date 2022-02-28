«Владелец потребовал полную сумму сразу». Как распознать мошенников, которые сдают жильё?

Вы решили снять квартиру и с головой окунулись в бездну объявлений о сдаче? Аренда жилья – один из самых уязвимых сегментов с точки зрения различных махинаций. В зоне риска как собственники, так и квартиранты.

Диана Новик, нарвалась на мошенников:

Я находилась в поисках съемного жилья и нашла объявление на сайте в интернете. Пообщались с владельцем, и он запросил предоплату, дабы это было гарантом, что именно я буду арендатором. Сбросил свои паспортные данные, и когда прошла оплата, мы оговорили сроки осмотра квартиры. Как подошли сроки, владелец потребовал полную сумму сразу, не продемонстрировав жилплощадь, и здесь стало понятно, что ни денег, ни квартиры в этом случае можно не ждать.

Петр Емельянов, эксперт по жилой недвижимости:

Проблем, связанных с арендой, может быть достаточно много. Первое – проблемы связаны с некорректным поведением арендодателя. Затем – это несоблюдение условий договора либо договоренностей. И уже в последнюю очередь это конкретно мошенничество.

Существует множество схем: от сдачи квартиры одновременно нескольким людям до аренды по поддельным документам. При рассмотрении вариантов обратите внимание на следующие моменты. Петр Емельянов:

Первое – это сомнительный контент рекламы. Фотографии, с которыми что-то не так. Это может быть несоответствие фотографий планировке. Разумеется, заниженная цена. Еще на что стоит обратить внимание: если отсутствует номер телефона белорусского оператора в объявлении. Арендодатель плохо знает объект. Он не знает какие-то технические детали по квартире. Очень важный момент, когда нет возможности посмотреть квартиру. Проверяйте и документы. Вам должны предоставить оригиналы паспорта и свидетельства о собственности, никаких копий и ламинированных документов.

Петр Емельянов:

Нет ничего зазорного в том, чтобы попросить у арендодателя показать жировку. Она ознакомит вас с тем, какое фактическое значение коммунальных платежей. Также в жировке указано, кто является собственником объекта. Можно увидеть, сколько человек прописано. При заключении договора аренды требуется согласие всех, кто имеет право на пользование. Главный способ защиты – заключение официального договора найма.