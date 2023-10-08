На заводе телевизоров в Витебске стали выпускать супербыстрые станции зарядки электротранспорта
Новости Беларуси. После введения санкций мы пересмотрели наши торгово-экономические подходы и еще раз убедились, что рассчитывать нужно только на себя. Сейчас перед каждым предприятием стоит задача – включаться в программы по импортозамещению, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
О тех, кто смог встроиться в новую экономическую реальность, расскажут наши корреспонденты.
Импортозамещение в деле по всей стране.
Двумя заводами закрываем практически всю потребность рынка телевизоров.
Cанкции Запада запустили маховик импортозамещения на белорусских предприятиях.
В большинстве случаев не уступает импортным аналогам, а во многих, даже хочу похвалиться, что превосходит.
В новых реалиях большие возможности во всех отраслях.
Мы можем вырастить своего полноценного здорового цыпленка и получить из него достойную продукцию.
Импортозамещение в тренде, хотя производственный суверенитет был всегда. Здесь точно не показывают телевизионную профилактику. На знаменитом витебском гиганте, где производят электронику и цифровую технику, сейчас время включать рубильник на полную. Зарубежные конкуренты покинули рынок – это и мотивировало к электронно-научному творчеству. Здесь стали собирать новые модели смарт-телевизоров. Картинка высокого разрешения привлекает зрителя, а пресловутый многократный «К» создает иллюзию полного погружения. Но главное достижение – отказ от иностранного ПО. Теперь начинка исключительно союзная от топовых российских производителей. Вот такой пример совместной кооперации.
Сергей Сытов, заместитель генерального директора предприятия по производству телевизоров:
Были выделены определенные инвестиционные денежные средства, которые мы освоили, в том числе создавались новые рабочие места, порядка 50 абсолютно новых рабочих мест, потому что это абсолютно новое оборудование, новая техника.
Теперь здесь есть и производство супербыстрых комплексов для подпитки электромобилей. Такая станция позволяет насытить электротопливом легковые машины, электробусы и грузовой электротранспорт за 10-40 минут. На зеленый тренд спрос высокий – хай-тек продукт отгружают практически с колес. Освоили в Витебске и выпуск медтехники – паровые стерилизаторы и обеззараживающий комплекс. Рядом финишная сборка электроотопительных котлов – инновационная продукция для электродомов.
Специалисты утверждают: снижая зависимость от импорта, мы увеличиваем добавленную стоимость своей продукции и повышаем ее конкурентоспособность.
На сайте Министерства экономики опубликован перечень импортозамещающей продукции, которую не производят в нашей стране или выпускают в недостаточных объемах. Это, по сути, готовые идеи для стартапов бизнесу. Тем более поддержать обещают: от льготного кредитования до отсрочек по аренде, снижения налоговой нагрузки и другое. Главное, чтобы новые бизнес-проекты были на пользу стране.
Птицефабрика под Мозырем обновила мощности и смогла отказаться от импорта. Читать здесь.