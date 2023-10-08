На заводе телевизоров в Витебске стали выпускать супербыстрые станции зарядки электротранспорта

Новости Беларуси. После введения санкций мы пересмотрели наши торгово-экономические подходы и еще раз убедились, что рассчитывать нужно только на себя. Сейчас перед каждым предприятием стоит задача – включаться в программы по импортозамещению, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. О тех, кто смог встроиться в новую экономическую реальность, расскажут наши корреспонденты. Импортозамещение в деле по всей стране.

Двумя заводами закрываем практически всю потребность рынка телевизоров. Cанкции Запада запустили маховик импортозамещения на белорусских предприятиях.

В большинстве случаев не уступает импортным аналогам, а во многих, даже хочу похвалиться, что превосходит. В новых реалиях большие возможности во всех отраслях.

Мы можем вырастить своего полноценного здорового цыпленка и получить из него достойную продукцию.

Импортозамещение в тренде, хотя производственный суверенитет был всегда. Здесь точно не показывают телевизионную профилактику. На знаменитом витебском гиганте, где производят электронику и цифровую технику, сейчас время включать рубильник на полную. Зарубежные конкуренты покинули рынок – это и мотивировало к электронно-научному творчеству. Здесь стали собирать новые модели смарт-телевизоров. Картинка высокого разрешения привлекает зрителя, а пресловутый многократный «К» создает иллюзию полного погружения. Но главное достижение – отказ от иностранного ПО. Теперь начинка исключительно союзная от топовых российских производителей. Вот такой пример совместной кооперации.

Сергей Сытов, заместитель генерального директора предприятия по производству телевизоров:

Были выделены определенные инвестиционные денежные средства, которые мы освоили, в том числе создавались новые рабочие места, порядка 50 абсолютно новых рабочих мест, потому что это абсолютно новое оборудование, новая техника.

Теперь здесь есть и производство супербыстрых комплексов для подпитки электромобилей. Такая станция позволяет насытить электротопливом легковые машины, электробусы и грузовой электротранспорт за 10-40 минут. На зеленый тренд спрос высокий – хай-тек продукт отгружают практически с колес. Освоили в Витебске и выпуск медтехники – паровые стерилизаторы и обеззараживающий комплекс. Рядом финишная сборка электроотопительных котлов – инновационная продукция для электродомов.

Специалисты утверждают: снижая зависимость от импорта, мы увеличиваем добавленную стоимость своей продукции и повышаем ее конкурентоспособность.