Птицефабрика под Мозырем обновила мощности и смогла отказаться от импорта

Новости Беларуси. После введения санкций мы пересмотрели наши торгово-экономические подходы и еще раз убедились, что рассчитывать нужно только на себя. Сейчас перед каждым предприятием стоит задача – включаться в программы по импортозамещению, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

В Гомельской области успешный пример в сельском хозяйстве. Строительство современного комплекса в Мозырском районе решило проблему импортозамещения в птицеводстве. Окрылило на новые экономические перспективы «Совхоз-комбинат «Заря» строительство современной фермы. Раньше закупали суточных цыплят-бройлеров в Польше, и это было, во-первых, дорого, а во-вторых, уверяют, качество не то.

Елена Шидловская, ветеринарный врач птицефабрики сельхозпредприятия «Совхоз-комбинат «Заря»:

Мы можем отследить на всех этапах, какие вакцинации были сделаны этим курам, какие антитела получат наши цыплята, в достаточном ли количестве получала курица витамины, минералы. От этого зависит в дальнейшем здоровье полученного цыпленка.

Новое оборудование помогло быстро нарастить объемы производства – сейчас на ферме выпускают более пяти миллионов инкубационных яиц в год.