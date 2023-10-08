Птицефабрика под Мозырем обновила мощности и смогла отказаться от импорта
Новости Беларуси. После введения санкций мы пересмотрели наши торгово-экономические подходы и еще раз убедились, что рассчитывать нужно только на себя. Сейчас перед каждым предприятием стоит задача – включаться в программы по импортозамещению, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
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В Гомельской области успешный пример в сельском хозяйстве. Строительство современного комплекса в Мозырском районе решило проблему импортозамещения в птицеводстве. Окрылило на новые экономические перспективы «Совхоз-комбинат «Заря» строительство современной фермы. Раньше закупали суточных цыплят-бройлеров в Польше, и это было, во-первых, дорого, а во-вторых, уверяют, качество не то.
Елена Шидловская, ветеринарный врач птицефабрики сельхозпредприятия «Совхоз-комбинат «Заря»:
Мы можем отследить на всех этапах, какие вакцинации были сделаны этим курам, какие антитела получат наши цыплята, в достаточном ли количестве получала курица витамины, минералы. От этого зависит в дальнейшем здоровье полученного цыпленка.
Новое оборудование помогло быстро нарастить объемы производства – сейчас на ферме выпускают более пяти миллионов инкубационных яиц в год.
Георгий Колосовский, заведующий фермой сельхозпредприятия «Совхоз-комбинат «Заря»:
Они работали у нас обычными весами, перевешивали каждое яйцо. Это занимало порядка 5 часов в день, чтобы перевесить все яйцо. А теперь мы можем это все сделать за час.
Логичным продолжением стал ввод в эксплуатацию инкубатория. Это позволило предприятию увеличить производство мяса бройлеров. Теперь у птицефабрики замкнутый цикл производства и все свое: от яйца до курицы. По объемам за этот год приросли более чем на 20 %. Экономический плюс – стимул развиваться дальше. В хозяйстве завершают строительство птичника.
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