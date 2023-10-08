Аналитик БИСИ: белорусам в Литве говорят, какой политической позиции надо придерживаться

Новости Беларуси. Не купляйце беларускае – пожалуй, один из главных трендов и призывов Прибалтики сегодня. Руководством Литвы принято решение разорвать все логистические цепочки, прекратить банковские платежи и перекрыть границу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В настоящий момент действует всего 2 погранперехода из 6. Как следствие – километровые пробки, нарушенные планы, убытки, очередная ложка дегтя в белорусско-литовских отношениях. По сути, Литву переводят на осадное положение. Ее жители вынуждены экономить и сокращать потребление энергоресурсов.