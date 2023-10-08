Аналитик БИСИ: белорусам в Литве говорят, какой политической позиции надо придерживаться

Новости Беларуси. Не купляйце беларускае – пожалуй, один из главных трендов и призывов Прибалтики сегодня. Руководством Литвы принято решение разорвать все логистические цепочки, прекратить банковские платежи и перекрыть границу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В настоящий момент действует всего 2 погранперехода из 6. Как следствие – километровые пробки, нарушенные планы, убытки, очередная ложка дегтя в белорусско-литовских отношениях. По сути, Литву переводят на осадное положение. Ее жители вынуждены экономить и сокращать потребление энергоресурсов.
Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Литва перешла от методов политической агитации, которые она применяла в отношении белорусов в Литве, к методам принудительным, когда белорусам говорят, какой политической позиции надо придерживаться и какой не надо.
Общий тренд – такая Берлинская стена 2.0, которую сейчас стараются выстроить в Европе. Не все государства, но Литву к этому склоняют. Никакая стена не на благо обычным людям, обычным гражданам.
Полный коллапс, деньги заканчиваются! В Прибалтике расплачиваются за санкции.