Безракетный доступ к космосу. Какие идеи и проекты обсуждали на NRNSI-2023?

«Земля – для жизни, Космос – для индустрии». В Беларуси проходит VI Международная научно-техническая конференция «Безракетная индустриализация ближнего космоса: проблемы, идеи, проекты!», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ученые разных стран презентуют масштабные разработки, которые нацелены сберечь экологию, приумножить природное богатство и организовать индустриализацию космоса. Об инициативах и их пользе – материал Патриции Станкевич.

Большие идеи привлекают больших людей. Ученых высокого уровня собрала международная конференция. На площадке обсуждают способы замедления экологической катастрофы. Единственное решение – направить вектор индустриального развития в космос. Торжественное мероприятие открыл ученый и бизнесмен – Анатолий Юницкий.

Анатолий Юницкий, генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии»:

Мы – путешественники в мире наук и технологий. И только наша решимость может открыть перед человечеством двери к потрясающим перспективам, которые еще вчера не представлялись возможными.

Главная цель – вывести за пределы Земли производства, загрязняющие нашу планету. Взамен ракете было разработано общепланетарное транспортное средство, которое будет опоясывать всю планету по экватору. Такой летательный аппарат обеспечит перенос грузов и пассажиров с Земли в ближний космос.

Юрий Плескачевский, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси:

Только такие глобальные идеи сегодня могут объединить людей и разные страны, чтобы достичь того уровня развития, того уровня жизни человека, который бы обеспечил ему безопасное длительное существование как на земле, так и в ближнем космосе.

Денис Исаев, директор ООО «Астроинженерные технологии»:

Не будет преувеличением сказать, что Беларусь сегодня является одним из международных центров разработок инновационных технологических транспортных решений и решений освоения околоземной орбиты.

Также ученые представили концепцию линейного города, основанную на биосферных технологиях с применением инновационных видов транспорта, ввод в эксплуатацию которых поможет восстановить плодородие почвы и экологию планеты.

Евгений Петров, заместитель генерального директора по маркетингу ЗАО «Струнные технологии»:

Каждый год доклады становятся более и более детализированы, продуманы и структурированы. Самое важное, что эта конференция имеет практическую направленность и ориентированность.