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Безракетный доступ к космосу. Какие идеи и проекты обсуждали на NRNSI-2023?

08 октября 2023 17:30
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«Земля – для жизни, Космос – для индустрии». В Беларуси проходит VI Международная научно-техническая конференция «Безракетная индустриализация ближнего космоса: проблемы, идеи, проекты!», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ученые разных стран презентуют масштабные разработки, которые нацелены сберечь экологию, приумножить природное богатство и организовать индустриализацию космоса.

Об инициативах и их пользе – материал Патриции Станкевич.

Безракетный доступ к космосу. Какие идеи и проекты обсуждали на NRNSI-2023?-1

Большие идеи привлекают больших людей. Ученых высокого уровня собрала международная конференция. На площадке обсуждают способы замедления экологической катастрофы. Единственное решение – направить вектор индустриального развития в космос. Торжественное мероприятие открыл ученый и бизнесмен – Анатолий Юницкий.

Безракетный доступ к космосу. Какие идеи и проекты обсуждали на NRNSI-2023?-4

Анатолий Юницкий, генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии»:
Мы путешественники в мире наук и технологий. И только наша решимость может открыть перед человечеством двери к потрясающим перспективам, которые еще вчера не представлялись возможными.

Безракетный доступ к космосу. Какие идеи и проекты обсуждали на NRNSI-2023?-7

Главная цель – вывести за пределы Земли производства, загрязняющие нашу планету. Взамен ракете было разработано общепланетарное транспортное средство, которое будет опоясывать всю планету по экватору. Такой летательный аппарат обеспечит перенос грузов и пассажиров с Земли в ближний космос.

Безракетный доступ к космосу. Какие идеи и проекты обсуждали на NRNSI-2023?-10

Юрий Плескачевский, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси:
Только такие глобальные идеи сегодня могут объединить людей и разные страны, чтобы достичь того уровня развития, того уровня жизни человека, который бы обеспечил ему безопасное длительное существование как на земле, так и в ближнем космосе.

Безракетный доступ к космосу. Какие идеи и проекты обсуждали на NRNSI-2023?-13

Денис Исаев, директор ООО «Астроинженерные технологии»:
Не будет преувеличением сказать, что Беларусь сегодня является одним из международных центров разработок инновационных технологических транспортных решений и решений освоения околоземной орбиты.

Безракетный доступ к космосу. Какие идеи и проекты обсуждали на NRNSI-2023?-16

Безракетный доступ к космосу. Какие идеи и проекты обсуждали на NRNSI-2023?-18

Также ученые представили концепцию линейного города, основанную на биосферных технологиях с применением инновационных видов транспорта, ввод в эксплуатацию которых поможет восстановить плодородие почвы и экологию планеты.

Безракетный доступ к космосу. Какие идеи и проекты обсуждали на NRNSI-2023?-21

Евгений Петров, заместитель генерального директора по маркетингу ЗАО «Струнные технологии»:
Каждый год доклады становятся более и более детализированы, продуманы и структурированы. Самое важное, что эта конференция имеет практическую направленность и ориентированность.

Безракетный доступ к космосу. Какие идеи и проекты обсуждали на NRNSI-2023?-24

Учитывая нынешний уровень развития науки и техники, реализация представленных на конференции идей вполне реальна. А значит, у будущих поколений есть шанс на лучшую жизнь.

*На правах рекламы

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