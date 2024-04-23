Участники VII Всебелорусского народного собрания готовятся к заседанию

Минск готовится провести первое заседание седьмого ВНС. Всебелорусскому народному собранию придан конституционный статус высшего представительного органа народовластия. Это масштабное политическое событие откроет новую страницу в развитии суверенной Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В столицу прибывают делегации из всех регионов страны. Участники ВНС разместятся в трех гостиницах, подведомственных Мингорисполкому.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Всего в гостиницах подведомственных Мингорисполкому будет заселено 576 делегатов. Проживать они будут в достаточно удобных локациях, которые расположены совсем недалеко от места проведения основного политического события. Мы на 100 % готовы к приему. Готовы обеспечить не только комфортное проживание, но и достаточно высокий сервис, который гарантирует всегда Минск и, естественно, питание.