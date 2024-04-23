Участники VII Всебелорусского народного собрания готовятся к заседанию
Минск готовится провести первое заседание седьмого ВНС. Всебелорусскому народному собранию придан конституционный статус высшего представительного органа народовластия. Это масштабное политическое событие откроет новую страницу в развитии суверенной Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В столицу прибывают делегации из всех регионов страны. Участники ВНС разместятся в трех гостиницах, подведомственных Мингорисполкому.
Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Всего в гостиницах подведомственных Мингорисполкому будет заселено 576 делегатов. Проживать они будут в достаточно удобных локациях, которые расположены совсем недалеко от места проведения основного политического события. Мы на 100 % готовы к приему. Готовы обеспечить не только комфортное проживание, но и достаточно высокий сервис, который гарантирует всегда Минск и, естественно, питание.
Минск украшен к знаковому мероприятию. На главных проспектах и улицах, въездах в город размещены тематические стенды и баннеры. На Октябрьской площади возле Дворца Республики установлена крупногабаритная конструкция в виде нагрудного знака делегата ВНС, учрежденного соответствующим указом главы государства. Вся графика на улицах Минска выполнена в цветах государственной символики. Оформление дополнит праздничное настроение тех, кто приедет на Всебелорусское народное собрание.