Прямой эфир

На заседании Совета Республики предложили провести союзный форум на тему сохранения духовно-нравственных ценностей

29 марта 2024 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Провести масштабный белорусско-российский форум на тему сохранения духовно-нравственных ценностей – такое предложение прозвучало 29 марта в ходе заседания Президиума Совета Республики с участием Натальи Кочановой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании Совета Республики предложили провести союзный форум на тему сохранения духовно-нравственных ценностей-1

В условиях информационных войн и глобализации перед обществом возникают все новые вызовы и угрозы. Подмена ценностей, искажение понятий и навязывание нетрадиционных идей – лишь малая часть. Для противостояния им власти работают в тесной связке с Белорусской православной церковью. Широкие возможности для взаимодействия остаются также на уровне Союзного государства.

На заседании Совета Республики предложили провести союзный форум на тему сохранения духовно-нравственных ценностей-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы уже много организовали такого рода мероприятий, и сегодня мы говорили об общественном государственном партнерстве в решении этих вопросов, потому что вопросы очень важные, ведь это основа всего, основа стабильно развивающегося общества.

На заседании Совета Республики предложили провести союзный форум на тему сохранения духовно-нравственных ценностей-7

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Только сообща можно создать соответствующую атмосферу в обществе, которая будет поддерживать, сохранять и воспитывать личность в таком ключе. Это главное на сегодня.

На заседании Совета Республики предложили провести союзный форум на тему сохранения духовно-нравственных ценностей-10

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Здесь бесспорно наши методы – это общение лицом к лицу в рамках встреч, политинформаций, круглых столов, брифингов.

Тему сохранения духовно-нравственных ценностей учитывают при определении стратегии развития государства и обновлении ключевых документов. Так, в новой редакции Конституции закрепили понятие брака как союза между мужчиной и женщиной. Соответствующие изменения будут и в Концепции нацбезопасности, которую вскоре рассмотрит ВНС.

# Союзное государство # общество # Наталья Кочанова # Владимир Перцов # Митрополит Вениамин

Другие новости рубрики

Все новости
Рекламное законодательство Беларуси изменится с 12 июля. Адвокат рассказала о нововведениях
29 марта 2024 12:04

Рекламное законодательство Беларуси изменится с 12 июля. Адвокат рассказала о нововведениях

Омлет с сыром бри и овощным салатом. Рассказываем простой рецепт для завтрака
29 марта 2024 11:55

Омлет с сыром бри и овощным салатом. Рассказываем простой рецепт для завтрака

Театр Бориса Эйфмана выступит с гастролями в Минске
29 марта 2024 11:47

Театр Бориса Эйфмана выступит с гастролями в Минске

Кто такие дискжокеи и чем они занимаются? Ответил диджей Александр Попов
29 марта 2024 11:30

Кто такие дискжокеи и чем они занимаются? Ответил диджей Александр Попов

В Нацбанке подвели итоги конкурса видеороликов на тему «Защити свои финансы»
29 марта 2024 11:21

В Нацбанке подвели итоги конкурса видеороликов на тему «Защити свои финансы»

Василевская и Новицкий поприветствовали с МКС участников форума «Союзное государство. Научный прорыв»
29 марта 2024 10:59

Василевская и Новицкий поприветствовали с МКС участников форума «Союзное государство. Научный прорыв»

Булавко: наличие сильного военного компонента – это гарантия нашего будущего, мирного труда
29 марта 2024 10:36

Булавко: наличие сильного военного компонента – это гарантия нашего будущего, мирного труда

Васильков: продолжаем работу с родственниками белорусов, находившихся в «Крокус Сити Холле»
29 марта 2024 10:33

Васильков: продолжаем работу с родственниками белорусов, находившихся в «Крокус Сити Холле»

Воспитали более 30 приёмных детей! Как живут супруги в детском доме семейного типа
29 марта 2024 10:33

Воспитали более 30 приёмных детей! Как живут супруги в детском доме семейного типа

Какие задачи стоят перед новым депутатским корпусом? Обсудим в проекте «Решение есть! Депутатский ответ»
29 марта 2024 10:18

Какие задачи стоят перед новым депутатским корпусом? Обсудим в проекте «Решение есть! Депутатский ответ»

Учащиеся Колодищанской средней школы посетили «Белкоммунмаш»
29 марта 2024 09:56

Учащиеся Колодищанской средней школы посетили «Белкоммунмаш»

Лукашенко 29 марта принял кадровые решения
29 марта 2024 08:45

Лукашенко 29 марта принял кадровые решения