На заседании Совета Республики предложили провести союзный форум на тему сохранения духовно-нравственных ценностей

Провести масштабный белорусско-российский форум на тему сохранения духовно-нравственных ценностей – такое предложение прозвучало 29 марта в ходе заседания Президиума Совета Республики с участием Натальи Кочановой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях информационных войн и глобализации перед обществом возникают все новые вызовы и угрозы. Подмена ценностей, искажение понятий и навязывание нетрадиционных идей – лишь малая часть. Для противостояния им власти работают в тесной связке с Белорусской православной церковью. Широкие возможности для взаимодействия остаются также на уровне Союзного государства.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы уже много организовали такого рода мероприятий, и сегодня мы говорили об общественном государственном партнерстве в решении этих вопросов, потому что вопросы очень важные, ведь это основа всего, основа стабильно развивающегося общества.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Только сообща можно создать соответствующую атмосферу в обществе, которая будет поддерживать, сохранять и воспитывать личность в таком ключе. Это главное на сегодня.