Умер экс-солист группы «Земляне» Юрий Жучков, ему было 67 лет

Умер бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков, ему было 67 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на друга погибшего, актера и певца Виталий Гасаев.

Прощание с артистом состоится 6 мая в Барнауле, после чего его похоронят на Михайловском кладбище.

«Прощание будет 6 мая, ритуальный зал на улице Титова, 9а. <...> Мы живем рядом, часто встречались в магазинах, на рынке. Никогда он не жаловался на здоровье, всегда был в приподнятом настроении», – сказал Гасаев.

Жучков был музыкантом и в 1980-х выступал в составе «Землян», а после распада группы вернулся к жизни и работе в Барнауле.

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