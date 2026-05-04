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Христофору: Трамп не простит Зеленскому удары украинских БПЛА по РФ

04 мая 2026 14:29
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Христофору: Трамп не простит Зеленскому удары украинских БПЛА по РФ-0

Кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что лидер США Дональд Трамп недоволен действиями главы Украины Владимира Зеленского, в том числе ударами беспилотников по территории России, и не намерен их игнорировать. Об этом пишет РИА Новости.

По словам журналиста, это осложняет перспективы мирного урегулирования. Сообщается, что американские представители откладывают свой визит в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах, что вызвало недовольство украинской стороны.

«Стало известно, что посланники Трампа не спешат в Киев. Причины в том, что они якобы не видят смысла в этом. Хотя, как мне кажется, Трамп просто мстит Зеленскому за удары БПЛА по России, что влияет на рост цен на нефть», – сказал он.

Кроме того, напряженность в отношениях между Киевом и Вашингтоном возросла из-за разногласий по поводу условий урегулирования конфликта.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дональд Трамп

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