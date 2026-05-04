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Математика, химия и вокал! Как точные науки уживаются с творчеством – рассказала Мария Мартысюк

04 мая 2026 15:02
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Математика, физика и вокал. 14-летняя Мария Мартысюк из Могилева доказывает, точные науки и творчество отлично уживаются. 

О победах на олимпиадах, любви к музыке и планах поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Математика, химия и вокал! Как точные науки уживаются с творчеством – рассказала Мария Мартысюк-2

Юрий Царев, ведущий:
К нам постоянно приходят школьники, которые по химии просто ошеломляющие результаты получают. У тебя химия – любимый предмет в школе? 

Мария Мартысюк, учащаяся ГУО «Средняя школа №2 г. Могилева»:
Да. 

Юрий Царев:
А почему химия полюбилась? 

Мария Мартысюк:
Ну, наверное, это смешивание химических реактивов. Да и сама химия – это решение довольно интересных задач. 

Александра Каштанова, ведущая:
Очень сложно, потому что химия – вообще невероятный предмет. Я знаю, что только у единиц в классе может быть высокая оценка и понимание этого предмета. Как так возникло, что не только смешивание, что просто во время предметов понравился педагог или просто легко дается? Наверняка одноклассники постоянно говорят: а можешь решить это, а можешь помочь?

Математика, химия и вокал! Как точные науки уживаются с творчеством – рассказала Мария Мартысюк-4

Мария Мартысюк:
Вначале мне очень нравилась математика, пятый, шестой класс, а потом с седьмого пошла химия, и я поняла, что это мое. Оно давалось очень легко. 

Александр Меженный, ведущий: 
А каким образом пение ворвалось в твою жизнь, когда это произошло? 

Мария Мартысюк:
Я пою с четырех лет, потому что в детстве я ходила в подготовительную школу, и там был один коллектив, меня туда позвали петь. 

Александр Меженный: 
То есть там у вас возникла «химия» между участниками коллективов и ты решила петь? 

Мария Мартысюк:
Да.

Александр Меженный: 
Хорошо, а зачем тогда математика, зачем тогда химия? Если можно петь, одно другому не мешает? 

Мария Мартысюк:
Одно другому не мешает. Химия помогает развивать мозг, а пение помогает запоминать тексты, информацию и дает просто расслабляться от учебы.

Подробности в видео.

# Юрий Царёв # Александр Меженный # Интервью # Александра Каштанова

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