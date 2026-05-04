Математика, химия и вокал! Как точные науки уживаются с творчеством – рассказала Мария Мартысюк

Математика, физика и вокал. 14-летняя Мария Мартысюк из Могилева доказывает, точные науки и творчество отлично уживаются.
О победах на олимпиадах, любви к музыке и планах поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Математика, физика и вокал. 14-летняя Мария Мартысюк из Могилева доказывает, точные науки и творчество отлично уживаются.
О победах на олимпиадах, любви к музыке и планах поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Юрий Царев, ведущий:
К нам постоянно приходят школьники, которые по химии просто ошеломляющие результаты получают. У тебя химия – любимый предмет в школе?
Мария Мартысюк, учащаяся ГУО «Средняя школа №2 г. Могилева»:
Да.
Юрий Царев:
А почему химия полюбилась?
Мария Мартысюк:
Ну, наверное, это смешивание химических реактивов. Да и сама химия – это решение довольно интересных задач.
Александра Каштанова, ведущая:
Очень сложно, потому что химия – вообще невероятный предмет. Я знаю, что только у единиц в классе может быть высокая оценка и понимание этого предмета. Как так возникло, что не только смешивание, что просто во время предметов понравился педагог или просто легко дается? Наверняка одноклассники постоянно говорят: а можешь решить это, а можешь помочь?
Мария Мартысюк:
Вначале мне очень нравилась математика, пятый, шестой класс, а потом с седьмого пошла химия, и я поняла, что это мое. Оно давалось очень легко.
Александр Меженный, ведущий:
А каким образом пение ворвалось в твою жизнь, когда это произошло?
Мария Мартысюк:
Я пою с четырех лет, потому что в детстве я ходила в подготовительную школу, и там был один коллектив, меня туда позвали петь.
Александр Меженный:
То есть там у вас возникла «химия» между участниками коллективов и ты решила петь?
Мария Мартысюк:
Да.
Александр Меженный:
Хорошо, а зачем тогда математика, зачем тогда химия? Если можно петь, одно другому не мешает?
Мария Мартысюк:
Одно другому не мешает. Химия помогает развивать мозг, а пение помогает запоминать тексты, информацию и дает просто расслабляться от учебы.
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