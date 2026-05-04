Математика, химия и вокал! Как точные науки уживаются с творчеством – рассказала Мария Мартысюк

О победах на олимпиадах, любви к музыке и планах поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:

К нам постоянно приходят школьники, которые по химии просто ошеломляющие результаты получают. У тебя химия – любимый предмет в школе?

Мария Мартысюк, учащаяся ГУО «Средняя школа №2 г. Могилева»:

Да.

Юрий Царев:

А почему химия полюбилась?

Мария Мартысюк:

Ну, наверное, это смешивание химических реактивов. Да и сама химия – это решение довольно интересных задач.

Александра Каштанова, ведущая:

Очень сложно, потому что химия – вообще невероятный предмет. Я знаю, что только у единиц в классе может быть высокая оценка и понимание этого предмета. Как так возникло, что не только смешивание, что просто во время предметов понравился педагог или просто легко дается? Наверняка одноклассники постоянно говорят: а можешь решить это, а можешь помочь?