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В Финляндии заявили о невозможности сбивать дроны из-за близости к границе с РФ

04 мая 2026 14:15
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В Финляндии заявили о невозможности сбивать дроны из-за близости к границе с РФ-0

Финские военные заявили, что не могут сбивать беспилотники у границы с Россией в мирное время, поскольку это связано с риском нарушения чужого воздушного пространства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Вооруженные силы.

«В мирное время невозможно перехватывать беспилотники на границе и в воздушном пространстве другой страны», – говорится в сообщении ВС Финляндии.

Поводом стали два дрона, зафиксированные 3 мая. Власти подчеркнули недопустимость подобных инцидентов и отметили, что такие случаи вызывают обеспокоенность у населения, несмотря на заявления о контроле ситуации.

Фото: pixabay

# Международная политика

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