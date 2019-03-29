На выходных 30 и 31 марта в Беларуси будет тепло и ветрено

Новости Беларуси. На выходные синоптики прогнозируют тёплую и ветреную погоду.

Как сообщает Белгидромет, 30 марта в Беларуси будет переменная облачность, вероятность осадков приблизительно равна нулю. Ветер ожидается западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

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Ночью температура воздуха составит +2… +4°C, по западу республики – +5… +7°C. Днеём потеплеет до +11..+14°C, в Брестской области столбик термометра может подняться до +16°C.

31 марта ночью осадки не ожидаются, днём по всей стране возможны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, днём возможны порывы до 15-17 м/с.

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Ночью воздух охладится до +2..+7°С, днём нагреется до +10..+16°С, по югу Беларуси – до +18°С.