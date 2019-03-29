Как по фото части авто вычислили наркодилеров: «Аналитика показала, когда и в какой точке ожидать»

В разработке у правоохранителей – наркодилеры, есть зацепка, нужно было отработать её по дорожной базе.

Сотрудники центра фотофиксации проявили себя, как настоящие детективы, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Дмитрий Курносенко, член наблюдательного совета СЗАО «Безопасные дороги Беларуси»: Говорят: «У нас есть веские основания предполагать, что преступники, которые приезжают из-за рубежа, периодически используют транспортное средство для осуществления массовых закладок на территории Беларуси. Речь идёт об очень значительных объёмах».

Несколько суток кропотливой работы дали результат.

Дмитрий Курносенко:

Было изображение части транспортного средства, которое было сфотографировано на мобильный телефон. В итоге, через несколько дней нам удалось вычислить это транспортное средство, найти, проследить маршрут передвижения.