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Как по фото части авто вычислили наркодилеров: «Аналитика показала, когда и в какой точке ожидать»

29 марта 2019 14:09
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Сотрудники центра фотофиксации проявили себя, как настоящие детективы, рассказали в программе «Специальный репортаж».

В разработке у правоохранителей – наркодилеры, есть зацепка, нужно было отработать её по дорожной базе.    

Как по фото части авто вычислили наркодилеров: «Аналитика показала, когда и в какой точке ожидать» -1

Дмитрий Курносенко, член наблюдательного совета СЗАО «Безопасные дороги Беларуси»:
Говорят: «У нас есть веские основания предполагать, что преступники, которые приезжают из-за рубежа, периодически используют транспортное средство для осуществления массовых закладок на территории Беларуси. Речь идёт об очень значительных объёмах».

Как по фото части авто вычислили наркодилеров: «Аналитика показала, когда и в какой точке ожидать» -4

Несколько суток кропотливой работы дали результат.

Дмитрий Курносенко:
Было изображение части транспортного средства, которое было сфотографировано на мобильный телефон. В итоге, через несколько дней нам удалось вычислить это транспортное средство, найти, проследить маршрут передвижения.

Наша аналитика показала с высокой долей вероятности, когда стоит и в какой точке ожидать его очередного появления.  

Как по фото части авто вычислили наркодилеров: «Аналитика показала, когда и в какой точке ожидать» -7

# Видеонаблюдение # общество # Дмитрий Курносенко

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