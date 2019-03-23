Синоптик: «В этом году март оказался на 2−3 градуса теплее обычного»

Климатическая весна в 2019 году пришла на две недели раньше положенного, рассказали в программе «Плюс-минус». Через ноль среднесуточная температура перевалила со 2 по 9 марта, а по юго-западу страны переход и вовсе случился ещё в феврале. Первый месяц весны радует погодным фоном.