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Синоптик: «В этом году март оказался на 2−3 градуса теплее обычного»

23 марта 2019 18:07
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Климатическая весна в 2019 году пришла на две недели раньше положенного, рассказали в программе «Плюс-минус». Через ноль среднесуточная температура перевалила со 2 по 9 марта, а по юго-западу страны переход и вовсе случился ещё в феврале. Первый месяц весны радует погодным фоном.

Синоптик: «В этом году март оказался на 2−3 градуса теплее обычного»-1

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
В этом году март оказался на 2−3 градуса теплее обычного, по предварительным итогам. Исключительно тёплым выдался март 2007 года, когда среднемесячная температура воздуха была на 5 градусов выше климатической нормы.

Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Федотова

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