Прямой эфир

Как бороться с ржавчиной растений? Советует Иван Русских

23 марта 2019 18:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Коррозия растений. Первые симптомы можно заметить уже весной – мелкие круглые или овальные рыжие пятна на листьях. В чём причина и как справиться с проблемой, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как бороться с ржавчиной растений? Советует Иван Русских-1

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Заболевания переносят хвойные кустарники и именно сейчас время для проведения обработок. Для приготовления искореняющего раствора нам понадобится либо 100 граммов на 10 литров медного купороса, либо 200 граммов на 10 литров воды железного купороса. В своей практике предпочитаю использовать железный купорос – он не только избавит хвойные растения от возбудителей ржавчины, но также обогатит почву ценным микроэлементом.

Как бороться с ржавчиной растений? Советует Иван Русских-4

Прибавление 1 столовой ложки лимонной кислоты к раствору железного купороса предохранит его от скорого окисления.

После тщательного вымешивания необходимо довести раствор до 10 литров и перелить его в опрыскиватель.

Как бороться с ржавчиной растений? Советует Иван Русских-7

Тщательная обработка хвойных кустарников, в особенности, можжевельников, избавит от проблем с ржавчиной груши.

Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Погода в Беларуси # общество # Иван Русских

Другие новости рубрики

Все новости
Синоптик: «В этом году март оказался на 2−3 градуса теплее обычного»
23 марта 2019 18:07

Синоптик: «В этом году март оказался на 2−3 градуса теплее обычного»

Ждём грома и надеемся, что снег растает. Народные приметы на неделю с 25 по 31 марта
23 марта 2019 18:00

Ждём грома и надеемся, что снег растает. Народные приметы на неделю с 25 по 31 марта

Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю
23 марта 2019 17:40

Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю