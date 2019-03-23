Как бороться с ржавчиной растений? Советует Иван Русских

Коррозия растений. Первые симптомы можно заметить уже весной – мелкие круглые или овальные рыжие пятна на листьях. В чём причина и как справиться с проблемой, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Заболевания переносят хвойные кустарники и именно сейчас время для проведения обработок. Для приготовления искореняющего раствора нам понадобится либо 100 граммов на 10 литров медного купороса, либо 200 граммов на 10 литров воды железного купороса. В своей практике предпочитаю использовать железный купорос – он не только избавит хвойные растения от возбудителей ржавчины, но также обогатит почву ценным микроэлементом.