Ползком и прыжком: как пытаются нелегально пересечь границу. Видеофакт

На борьбу с нелегалами и контрабандистами брошены все передовые средства: камеры высокого разрешения, мобильные датчики, сигнализационная система, беспилотники, автожир.

Новости Беларуси. На службе у белорусских пограничников современное цифровое оборудование с системами видеонаблюдения, хранения и передачи данных.

Наши дозоры всегда на шаг впереди, это подтверждает и статистика по пойманным нарушителям.

Когда срабатывают детекторы на заградительном заборе, дежурный видит на мониторе изображение с камеры этого участка.

Интеллектуальное оборудование разбирается, если, например, во время урагана на датчики падает ветка – это ложная тревога.