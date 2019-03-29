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Ползком и прыжком: как пытаются нелегально пересечь границу. Видеофакт

29 марта 2019 12:32
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Новости Беларуси. На службе у белорусских пограничников современное цифровое оборудование с системами видеонаблюдения, хранения и передачи данных.

На борьбу с нелегалами и контрабандистами брошены все передовые средства: камеры высокого разрешения, мобильные датчики, сигнализационная система, беспилотники, автожир.

Ползком и прыжком: как пытаются нелегально пересечь границу. Видеофакт -1

Наши дозоры всегда на шаг впереди, это подтверждает и статистика по пойманным нарушителям.

Когда срабатывают детекторы на заградительном заборе, дежурный видит на мониторе изображение с камеры этого участка.

Интеллектуальное оборудование разбирается, если, например, во время урагана на датчики падает ветка – это ложная тревога.  

Ползком и прыжком: как пытаются нелегально пересечь границу. Видеофакт -4

Евгений Заяц, начальник пограничной заставы «Молодечненская»:
Мы перешли практически от системы патрулирования к системе реагирования. Что также позволяет сохранять и людские ресурсы и моторесурсы.

Ползком и прыжком: как пытаются нелегально пересечь границу. Видеофакт -7

Владимир Мельниченко, заместитель начальника Сморгонской пограничной группы:
За 2018 год на участке Сморгонской пограничной группы с применением системы интегрированной охраны государственной границы было задержано 35 нарушителей.

Как система работает на практике, показали в программе «Специальный репортаж».

Смотрите в видеоматериале, как нелегально пытаются пересечь границу.

# Граница # общество # Видеофакт

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