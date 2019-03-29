Ползком и прыжком: как пытаются нелегально пересечь границу. Видеофакт
Новости Беларуси. На службе у белорусских пограничников современное цифровое оборудование с системами видеонаблюдения, хранения и передачи данных.
На борьбу с нелегалами и контрабандистами брошены все передовые средства: камеры высокого разрешения, мобильные датчики, сигнализационная система, беспилотники, автожир.
Наши дозоры всегда на шаг впереди, это подтверждает и статистика по пойманным нарушителям.
Когда срабатывают детекторы на заградительном заборе, дежурный видит на мониторе изображение с камеры этого участка.
Интеллектуальное оборудование разбирается, если, например, во время урагана на датчики падает ветка – это ложная тревога.
Евгений Заяц, начальник пограничной заставы «Молодечненская»:
Мы перешли практически от системы патрулирования к системе реагирования. Что также позволяет сохранять и людские ресурсы и моторесурсы.
Владимир Мельниченко, заместитель начальника Сморгонской пограничной группы:
За 2018 год на участке Сморгонской пограничной группы с применением системы интегрированной охраны государственной границы было задержано 35 нарушителей.
Как система работает на практике, показали в программе «Специальный репортаж».
Смотрите в видеоматериале, как нелегально пытаются пересечь границу.