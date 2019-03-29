У экипажей ГАИ – новинка: камеры сканируют весь транспорт и считывают номера. Зачем?

Ко II Европейским играм на дорогах Беларуси ожидается техническое подкрепление, рассказали в программе «Специальный репортаж».
На испытании в ГАИ сейчас новинка. Грозой нарушителей оборудовано 5 опытных экипажей дорожных патрулей.
Ко II Европейским играм на дорогах Беларуси ожидается техническое подкрепление, рассказали в программе «Специальный репортаж».
На испытании в ГАИ сейчас новинка. Грозой нарушителей оборудовано 5 опытных экипажей дорожных патрулей.
Александр Хилькевич, пресс-секретарь СЗАО «Безопасные дороги Беларуси»:
В автомобиле экипажа ГАИ размещается специальное оборудование в виде камер, которые сканируют весь транспортный поток и считывают регистрационные знаки транспортного средства. В случае, если данное транспортное средство находится в базе данных, как нарушитель скоростного режима, сотрудник ГАИ имеет возможность привлечь водителя к административной ответственности за нарушение скоростного режима непосредственно на месте задержания.