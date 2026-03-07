Под знаком качества! Как «Минскпромстрой» возводит элитный квартал в центре столицы

Компания, для которой нет ничего невозможного. Краны этого треста работали при создании Дворца Независимости и «Минск-Арены», а строительные бригады укладывали первые плиты «Интеграла» и «Атланта». «Трест Минскпромстрой» за 80 лет не изменил главному принципу – строить качественно и надежно. На счету этой бравой строительной команды десятки возведенных и реконструированных объектов. Как созданная репутация помогает быть востребованными не только на внутреннем рынке, но и во многих регионах России, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.

Например, монолитного железобетона на объекте на сегодняшний день выполнено 40 тысяч кубических метров. И бетон высокого качества поставляет наш завод ЖБК. Остекление частично выполняет УПТК «Минскпромстрой», успешно производя конструкции, остекляя эти здания.

Андрей Загорский, директор государственного предприятия «СУ-№21»: Объект ЖК «Депо» – это достаточно масштабный проект в центре города Минска. Занимает площадь 6,7 гектара. Планируется возвести в этом квартале всего 23 здания. На данный момент возведено и сдано в эксплуатацию 7, еще 5 находятся в стадии строительства. Заказчиком на этом объекте является группа компаний «А-100». Генеральным подрядчиком выступает «СУ-21». На объекте мы производим полный комплекс строительно-монтажных работ – начиная от возведения фундаментов монолитного каркаса здания, заканчивая отделочными работами и его полным оснащением.

Андрей Загорский:

Одной из основных инноваций, про которые хотелось бы рассказать, это цифровая BIM-модель, которая представляет из себя цифровую 3D-модель здания и объекта в целом. Она позволяет решать сразу несколько задач.

Первая – на стадии проектирования она позволяет на основании детально проработанной 3D-модели выявить все коллизии проектирования и устранить их до начала реализации объекта. Например, чтобы несколько инженерных сетей не сошлись в одной точке и какая-то там уже строительная конструкция. И это все не останавливало потом процесс строительства и не требовало дополнительных затрат и проектных решений. Мы благодаря 3D-модели решаем это еще на стадии проектирования.

Следующий этап – это увязка графиков производства работ, материальных ресурсов поставки туда же в эту 3D-модель, которая позволяет сократить время, оптимизировать затраты, производить закупки ресурсов и планирование работ достаточно точно, детально, без лишних затрат времени на это.

Ну и третье – это строительство. В процессе строительства 3D-модель позволяет визуализировать, отслеживать этапы выполнения работ. В любой момент времени руководитель, в принципе любой линейный сотрудник, может получать полную информацию о стадии реализации проекта. Это быстро, наглядно, просто.

Туда же интегрированы системы для учета сдельной зарплаты рабочих, которые позволяют им визуально понимать – за сделанный какой-то этап работы сколько они заработают денег и что им для этого нужно.