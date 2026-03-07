Фундамент будущих рекордов: «Минскпромстрой» рассказал о ходе работ на объекте «Недра Нежин»

Компания, для которой нет ничего невозможного. Краны этого треста работали при создании Дворца Независимости и «Минск-Арены», а строительные бригады укладывали первые плиты «Интеграла» и «Атланта». «Трест Минскпромстрой» за 80 лет не изменил главному принципу – строить качественно и надежно. На счету этой бравой строительной команды десятки возведенных и реконструированных объектов. Как созданная репутация помогает быть востребованными не только на внутреннем рынке, но и во многих регионах России, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь. Под знаком качества! Как «Минскпромстрой» возводит элитный квартал в центре столицы.

Олег Дашкевич, генеральный директор государственного предприятия «Трест Минскпромстрой»:

На сегодняшний день у нас много работы. Основная работа происходит на строительстве горно-обогатительного комбината «Недра Нежин». Это такой для нас важный, грандиозный объект республиканского масштаба.

Александр Пилькевич, главный специалист – руководитель строительства объекта государственного предприятия «Трест Минскпромстрой»:

На данный момент я тружусь на объекте «Недра Нежин» в качестве руководителя строительства объекта. Данный объект является самым масштабным на сегодняшний день в республике.

Олег Дашкевич:

Мы выполняем работы по строительству ТЭЦ и выполняем работы по строительству части фабрики в разрезе сушки. И выполняем работы, сдаем в эксплуатацию вспомогательные объекты: административные бытовые комплексы, ремонтные цеха, складские помещения.

Александр Пилькевич:

Металлоемкость данных объектов составляет порядка пять тысяч тонн металлоконструкций и четыре тысячи кубов бетона. Металлоконструкции в основном были произведены и поставлены нашими предприятиями. Это филиал УПТК и «Завод сборных железобетонных конструкций».

Василий Слесаренок, начальник участка монтажа филиала «Управление производственно-технологической комплектации государственного предприятия «Трест Минскпромстрой»:

Также УПТК поставляет металлоконструкции, допустим ТЭЦ. И вот туда идут фермы, колоны, балки, прогоны. Можно сказать, через день туда уходит машина с металлоконструкциями уже готовыми, которые принимают наши подрядчики.