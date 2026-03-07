Фундамент будущих рекордов: «Минскпромстрой» рассказал о ходе работ на объекте «Недра Нежин»
Компания, для которой нет ничего невозможного. Краны этого треста работали при создании Дворца Независимости и «Минск-Арены», а строительные бригады укладывали первые плиты «Интеграла» и «Атланта». «Трест Минскпромстрой» за 80 лет не изменил главному принципу – строить качественно и надежно. На счету этой бравой строительной команды десятки возведенных и реконструированных объектов. Как созданная репутация помогает быть востребованными не только на внутреннем рынке, но и во многих регионах России, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь.
Под знаком качества! Как «Минскпромстрой» возводит элитный квартал в центре столицы.
Олег Дашкевич, генеральный директор государственного предприятия «Трест Минскпромстрой»:
На сегодняшний день у нас много работы. Основная работа происходит на строительстве горно-обогатительного комбината «Недра Нежин». Это такой для нас важный, грандиозный объект республиканского масштаба.
Александр Пилькевич, главный специалист – руководитель строительства объекта государственного предприятия «Трест Минскпромстрой»:
На данный момент я тружусь на объекте «Недра Нежин» в качестве руководителя строительства объекта. Данный объект является самым масштабным на сегодняшний день в республике.
Олег Дашкевич:
Мы выполняем работы по строительству ТЭЦ и выполняем работы по строительству части фабрики в разрезе сушки. И выполняем работы, сдаем в эксплуатацию вспомогательные объекты: административные бытовые комплексы, ремонтные цеха, складские помещения.
Александр Пилькевич:
Металлоемкость данных объектов составляет порядка пять тысяч тонн металлоконструкций и четыре тысячи кубов бетона. Металлоконструкции в основном были произведены и поставлены нашими предприятиями. Это филиал УПТК и «Завод сборных железобетонных конструкций».
Василий Слесаренок, начальник участка монтажа филиала «Управление производственно-технологической комплектации государственного предприятия «Трест Минскпромстрой»:
Также УПТК поставляет металлоконструкции, допустим ТЭЦ. И вот туда идут фермы, колоны, балки, прогоны. Можно сказать, через день туда уходит машина с металлоконструкциями уже готовыми, которые принимают наши подрядчики.
Александр Пилькевич:
Промышленное строительство само по себе более сложное, более интересное, чем гражданское строительство. Разная технология, разное оборудование, разные высоты, разные условия. Каждый объект, каждый цех он индивидуальный. Он проектируется под данное оборудование.
*На правах рекламы.