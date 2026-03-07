Ее работы практически на 100% повторяют настоящие цветы – пообщались с мастером по холодному фарфору

Анна Меркушевич, корреспондент: Они словно живые. Вот никогда не скажешь, что это букетик неживой. Реально, просто бесподобно красиво.

Магия холодного фарфора. Отличить цветы от настоящих сложно. Они практически на 100 % повторяют свежие. На какое-то мгновение даже кажется, что от них исходит аромат. Это работы минчанки Юлии Каток. Уже 6 лет она творит волшебство.

Юлия Каток, мастер по холодному фарфору:

Вообще у меня достаточно серьезная профессия, в жизни я бухгалтер и, наверное, в будничной жизни не хватало чего-то творческого, яркого, поэтому как-то я увидела цветы из холодного фарфора, не поверила, что люди такое могут делать, как бы было: смогу ли я?

Уже на следующий день она купила базовый набор и, глядя видеоролики, начала творить, причем совмещая хобби с основной работой. Первый блин вышел комом. Изделие потрескалось при высыхании, но потом получилось.

Юлия Каток:

Конечно, первые цветы сравнить с тем, что сейчас уже получается, нельзя. Но хотя на тот момент тоже казалось очень красивым. И я, наверное, могу уже себя назвать скульптором, потому что уже несколько тысяч цветков я слепила.