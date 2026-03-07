Флагман промышленного строительства! Почему «Минскпромстрой» так востребован в регионах России

Компания, для которой нет ничего невозможного. Краны этого треста работали при создании Дворца Независимости и «Минск-Арены», а строительные бригады укладывали первые плиты «Интеграла» и «Атланта». «Трест Минскпромстрой» за 80 лет не изменил главному принципу – строить качественно и надежно. На счету этой бравой строительной команды десятки возведенных и реконструированных объектов. Как созданная репутация помогает быть востребованными не только на внутреннем рынке, но и во многих регионах России, рассказали в программе «Наше дело» на РТР-Беларусь. Под знаком качества! Как «Минскпромстрой» возводит элитный квартал в центре столицы.

Александр Пилькевич, главный специалист – руководитель строительства объекта государственного предприятия «Трест Минскпромстрой»:

С начала образования «Минскпромстроя» наше предприятие участвовало в таких объектах как МАЗ, МТЗ. На сегодняшний день мы вышли на другой уровень. Мы являемся флагманом в промышленном строительстве. Мы за последние годы построили такие значимые для страны объекты как Петриковский ГОК, Миорский металлургический завод. Также мы принимали активное участие в реконструкции Мозырского нефтеперерабатывающого завода.

Владимир Нехай, генеральный директор ОАО «Минскпромстрой» в 1994-2014 гг.:

Ну вот так вот мы потиху-потиху так сказать и набрали обороты. А когда увидели наши способности, просто нам начали давать те объекты, честно говоря, за которые никто не брался.

Олег Дашкевич, генеральный директор государственного предприятия «Трест Минскпромстрой»:

В России мы представлены достаточно широко, нас знают практически все металлурги. В Череповце мы работали с «Северсталью». Мы и с холдингом ПМХ работали – строили в Туле завод «Тулачермет-Сталь». И в Губкине строили копер. Мы работаем на сегодняшний день на Новолипецком металлургическом комбинате, выполняем там всевозможные работы по реконструкциям установок, усилением эстакад и так далее и тому подобное.

Дмитрий Тиванский, бригадир комплексной бригады государственного предприятия «СУ-21»:

Это тоже металлургический завод и там стоят доменные печи. Вот к этим доменным печам на поездах подвозиться руда и уголь. Железнодорожные пути эти находились на опорах. И эти опоры там были построены, вот сколько это было там, 90 лет или 100 написано, вот запамятовал. И вот эти опоры пришли в негодность. И мы при передвижении поезда над нами усилили бетоном вот эти опоры. Это была сложнейшая работа, конечно, тоже большая высота, но мы справились. Хочу сказать, вот там, кстати, мы справились на 100 % вообще. Нами было довольно липецкое руководство.