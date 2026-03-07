Прямой эфир

Президент Ирана принес извинения странам Персидского залива за атаки по ним

07 марта 2026 12:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Президент Ирана принес извинения странам Персидского залива за атаки по ним-0

В соответствии с решением временного руководящего совета Ирана, Тегераном не будут осуществляться удары по соседним государствам, исключая случаи нападения с их стороны, пишет РИА Новости.

Как сообщил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, иранская сторона не единожды говорила, что «они наши братья. И мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе».

Пезешкиан извинился, обозначив, что военные Ирана приняли все требуемые меры для защиты государства от атак Америки и Израиля. Он также подчеркнул необходимость решить имеющиеся противоречия посредством дипломатии, а не «быть игрушками Вашингтона и Тель-Авива».

На Западе началась паника после предупреждения РФ в адрес Финляндии

Фото: Pinterest

# Международная политика # Масуд Пезешкиан

Другие новости рубрики

Все новости
На Западе началась паника после предупреждения РФ в адрес Финляндии
07 марта 2026 11:48

На Западе началась паника после предупреждения РФ в адрес Финляндии

Меркель призвала ЕС к дипломатии в украинском вопросе
07 марта 2026 11:13

Меркель призвала ЕС к дипломатии в украинском вопросе

В Сейме Литвы предложили не выплачивать пособия для привлечения работников из Беларуси и России
07 марта 2026 10:36

В Сейме Литвы предложили не выплачивать пособия для привлечения работников из Беларуси и России