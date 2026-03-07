Президент Ирана принес извинения странам Персидского залива за атаки по ним

В соответствии с решением временного руководящего совета Ирана, Тегераном не будут осуществляться удары по соседним государствам, исключая случаи нападения с их стороны, пишет РИА Новости.

Как сообщил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, иранская сторона не единожды говорила, что «они наши братья. И мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе».

Пезешкиан извинился, обозначив, что военные Ирана приняли все требуемые меры для защиты государства от атак Америки и Израиля. Он также подчеркнул необходимость решить имеющиеся противоречия посредством дипломатии, а не «быть игрушками Вашингтона и Тель-Авива».

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