Прощание с актрисой Ведуновой состоится 9 марта в Балаково

Церемония прощания с российской актрисой театра и кино Екатериной Ведуновой и ее несовершеннолетней дочерью запанировано на 9 марта в г. Балаково, пишет ТАСС.

Екатерина Ведунова и ее несовершеннолетняя дочь погибли 4 марта в результате ДТП.

Ведунова служила в Балаковском драматическом театре и Московском современном художественном театре. На театральной сцене она сыграла более 10 ролей. Широкую известность актриса получила благодаря сериалам «Склифосовский», «СашаТаня», «Великолепная пятерка», «Универ», «Чернобыль».

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