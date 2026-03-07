Кандидат наук, посвятившая жизнь танцу – познакомились с профессором кафедры хореографии БГУКИ

Анна Меркушевич, корреспондент: Она доказала, что наука и искусство – не антиподы, а родные сестры, кандидат филологических наук, посвятившая жизнь танцу, исследовательница фольклора, ставшая хранительницей и новатором в хореографии.

Более 25 лет она возглавляла кафедру хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств, создала свою авторскую школу и воспитала плеяду звезд. Ее ансамбли покоряли сцены республики и зарубежья. Знакомьтесь, Светлана Гудковская, профессор, заслуженный деятель искусств.

Светлана Гудковская, профессор кафедры хореографии БГУКИ, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Моя жизнь – это танец. Танец, как прекрасный вид искусства во всех его проявлениях, где создается художественный образ. И это, наверное, самое главное. То есть мы мыслим образами, мы пытаемся во всем увидеть образ, и это наполняет нашу жизнь красотой и гармонией.

Я кандидат филологических наук, и это всегда вызывает такой вопрос и удивление. Почему? Но ведь филология – это не только то, что связано с языкознанием, это и фольклористика еще. В том числе и связано с мифологией, и с танцевальным народным искусством, с музыкальным.

Я занималась в балетной студии «Мечта». После этого отучилась в училище, сейчас это Колледж искусств экспромта. Поступила в Минский институт культуры и поняла, что танец – это моя жизнь, хотя были разные другие увлечения. Я увлекалась точными науками, математикой, шахматами увлекалась. Но все-таки любовь к танцу победила все остальные мои увлечения.