«На все времена». Какие фильмы по праву считают классикой белорусского кино?
2024 год действительно станет знаковым для отечественного кинематографа. 17 декабря исполняется 100 лет белорусскому кино. На киностудии «Беларусьфильм» были созданы такие киношедевры, как «Девочка ищет отца», «Часы остановились в полночь», «В августе 44-го…», «Судьба диверсанта», «Киношники», «На другом берегу», «Лист ожидания». А сколько фильмов еще впереди... О том, каким будет этот юбилейный год и как сейчас развивается белорусский кинематограф, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Может быть, у кого-нибудь есть какие-нибудь любимые фильмы – то, что вы пересматриваете снова и снова? Белорусские именно фильмы какие-нибудь вы можете назвать? Дмитрий, например, какой самый любимый фильм у вас?
Дмитрий Пустильник, актер театра и кино, режиссер, член совета Белорусского союза кинематографистов:
«Белые росы» на все времена.
Михаил Свито:
Полностью вас поддерживаю.
Дмитрий Пустильник:
«В августа 44-го…» – это тоже. Это наша белорусская классика, которая никогда не умрет и будет вечна. Самые лучшие, на мой взгляд – лучшее детское кино было сделано на «Беларусьфильме» режиссером Нечаевым «Про Красную Шапочку», «Питер Пэн» и «Сказка о Звездном мальчике». На чем мы выросли как дети, до сих пор смотрят наши дети и внуки. С удовольствием смотрят, потому что это наша белорусская классика. «Беларусьфильму» есть чем гордиться. Это не только касается детского кино, очень хорошее взрослое кино для любого возраста.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мария Сергеевна, в вашей домашней фильмотеке есть какие-то любимые фильмы белорусского производства?
Мария Ковальская, директор анимационных фильмов Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Я думаю, что люди моего поколения помнят, любят и горячо сейчас встречают, как мы видим на показах, фильм Бутырина «Светлячок и росинка» – это наше детство. Сейчас есть современные мультфильмы – например, несколько лет назад, в 2020 году, вышел первый белорусский мюзикл «Звезды седьмого неба». Очень достойный фильм, то есть до этого не было. Я думаю, что все фильмы, которые «Беларусьфильм» создал за эти годы, они достойны. Я рекомендую их посмотреть.
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