«На все времена». Какие фильмы по праву считают классикой белорусского кино?

2024 год действительно станет знаковым для отечественного кинематографа. 17 декабря исполняется 100 лет белорусскому кино. На киностудии «Беларусьфильм» были созданы такие киношедевры, как «Девочка ищет отца», «Часы остановились в полночь», «В августе 44-го…», «Судьба диверсанта», «Киношники», «На другом берегу», «Лист ожидания». А сколько фильмов еще впереди... О том, каким будет этот юбилейный год и как сейчас развивается белорусский кинематограф, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Может быть, у кого-нибудь есть какие-нибудь любимые фильмы – то, что вы пересматриваете снова и снова? Белорусские именно фильмы какие-нибудь вы можете назвать? Дмитрий, например, какой самый любимый фильм у вас?