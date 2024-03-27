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«На все времена». Какие фильмы по праву считают классикой белорусского кино?

27 марта 2024 20:38
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2024 год действительно станет знаковым для отечественного кинематографа. 17 декабря исполняется 100 лет белорусскому кино. На киностудии «Беларусьфильм» были созданы такие киношедевры, как «Девочка ищет отца», «Часы остановились в полночь», «В августе 44-го…», «Судьба диверсанта», «Киношники», «На другом берегу», «Лист ожидания». А сколько фильмов еще впереди... О том, каким будет этот юбилейный год и как сейчас развивается белорусский кинематограф, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Может быть, у кого-нибудь есть какие-нибудь любимые фильмы – то, что вы пересматриваете снова и снова? Белорусские именно фильмы какие-нибудь вы можете назвать? Дмитрий, например, какой самый любимый фильм у вас?

«На все времена». Какие фильмы по праву считают классикой белорусского кино?-1

Дмитрий Пустильник, актер театра и кино, режиссер, член совета Белорусского союза кинематографистов:
«Белые росы» на все времена.

Михаил Свито:
Полностью вас поддерживаю.

Дмитрий Пустильник:
«В августа 44-го…» – это тоже. Это наша белорусская классика, которая никогда не умрет и будет вечна. Самые лучшие, на мой взгляд – лучшее детское кино было сделано на «Беларусьфильме» режиссером Нечаевым «Про Красную Шапочку», «Питер Пэн» и «Сказка о Звездном мальчике». На чем мы выросли как дети, до сих пор смотрят наши дети и внуки. С удовольствием смотрят, потому что это наша белорусская классика. «Беларусьфильму» есть чем гордиться. Это не только касается детского кино, очень хорошее взрослое кино для любого возраста.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мария Сергеевна, в вашей домашней фильмотеке есть какие-то любимые фильмы белорусского производства?

«На все времена». Какие фильмы по праву считают классикой белорусского кино?-4

Мария Ковальская, директор анимационных фильмов Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Я думаю, что люди моего поколения помнят, любят и горячо сейчас встречают, как мы видим на показах, фильм Бутырина «Светлячок и росинка» – это наше детство. Сейчас есть современные мультфильмы – например, несколько лет назад, в 2020 году, вышел первый белорусский мюзикл «Звезды седьмого неба». Очень достойный фильм, то есть до этого не было. Я думаю, что все фильмы, которые «Беларусьфильм» создал за эти годы, они достойны. Я рекомендую их посмотреть.

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# Беларусьфильм # общество # Михаил Свито # Дмитрий Пустильник # Наталья Надольская

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