Киностудию называли «Партизанфильм». Почему военная тематика – одна из основных в белорусском кинематографе?

О том, каким будет этот юбилейный год и как сейчас развивается белорусский кинематограф, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

2024 год действительно станет знаковым для отечественного кинематографа. 17 декабря исполняется 100 лет белорусскому кино. На киностудии «Беларусьфильм» были созданы такие киношедевры, как «Девочка ищет отца», «Часы остановились в полночь», «В августе 44-го…», «Судьба диверсанта», «Киношники», «На другом берегу», «Лист ожидания». А сколько фильмов еще впереди...

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Расцвет нашего кинематографа пришелся на 50-60-е годы. Среди известных лент 60-х фильмы «Я родом из детства» и «Саша-Сашенька» с участием Владимира Высоцкого, «Девочка ищет отца», «Сыновья уходят в бой», «Через кладбище», «Годен к нестроевой» и другие фильмы. Кстати, именно тогда отечественная киностудия получила неофициальное название «Партизанфильм». Многие до сих пор считают, что лучше всего у нас почему-то получается снимать фильмы именно на военную тематику. Дмитрий, вы согласны с таким мнением?

Дмитрий Пустильник, актер театра и кино, режиссер, член совета Белорусского союза кинематографистов:

Достаточно большой объем снимается на военную тематику. Во-первых, тема сама по себе вечная. Потому что пока мы живы, помним об этих событиях и передаем эту память своим детям, внукам, эта память будет жива. Очень важно сохранять эти традиции, потому что, к сожалению, сегодня очень много пытаются замылить историю, а для Беларуси это очень важная тема. Потому что через Беларусь прошла война таким катком, что по крупицам восстанавливали Минск и все города. Тема войны как для Беларуси может быть неактуальна? Она вообще для мирового кинематографа актуальная до сих пор. Всегда находят какие-то истории, через того или иного персонажа и под другим углом зрения очень интересно посмотреть на происходящие события времен Великой Отечественной, Второй мировой войны, но под другим углом зрения. Это неисчерпаемая тема по сей день, поэтому у нас много снимается.