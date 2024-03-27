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Киностудию называли «Партизанфильм». Почему военная тематика – одна из основных в белорусском кинематографе?

27 марта 2024 19:01
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2024 год действительно станет знаковым для отечественного кинематографа. 17 декабря исполняется 100 лет белорусскому кино. На киностудии «Беларусьфильм» были созданы такие киношедевры, как «Девочка ищет отца», «Часы остановились в полночь», «В августе 44-го…», «Судьба диверсанта», «Киношники», «На другом берегу», «Лист ожидания». А сколько фильмов еще впереди...

О том, каким будет этот юбилейный год и как сейчас развивается белорусский кинематограф, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Киностудию называли «Партизанфильм». Почему военная тематика – одна из основных в белорусском кинематографе?-1

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Расцвет нашего кинематографа пришелся на 50-60-е годы. Среди известных лент 60-х фильмы «Я родом из детства» и «Саша-Сашенька» с участием Владимира Высоцкого, «Девочка ищет отца», «Сыновья уходят в бой», «Через кладбище», «Годен к нестроевой» и другие фильмы. Кстати, именно тогда отечественная киностудия получила неофициальное название «Партизанфильм». Многие до сих пор считают, что лучше всего у нас почему-то получается снимать фильмы именно на военную тематику. Дмитрий, вы согласны с таким мнением?

Киностудию называли «Партизанфильм». Почему военная тематика – одна из основных в белорусском кинематографе?-4

Дмитрий Пустильник, актер театра и кино, режиссер, член совета Белорусского союза кинематографистов:
Достаточно большой объем снимается на военную тематику. Во-первых, тема сама по себе вечная. Потому что пока мы живы, помним об этих событиях и передаем эту память своим детям, внукам, эта память будет жива. Очень важно сохранять эти традиции, потому что, к сожалению, сегодня очень много пытаются замылить историю, а для Беларуси это очень важная тема. Потому что через Беларусь прошла война таким катком, что по крупицам восстанавливали Минск и все города. Тема войны как для Беларуси может быть неактуальна? Она вообще для мирового кинематографа актуальная до сих пор. Всегда находят какие-то истории, через того или иного персонажа и под другим углом зрения очень интересно посмотреть на происходящие события времен Великой Отечественной, Второй мировой войны, но под другим углом зрения. Это неисчерпаемая тема по сей день, поэтому у нас много снимается.

Для детей и взрослых. Нужны ли анимационные фильмы на военную тематику – подробнее здесь.

# Беларусьфильм # общество # Наталья Надольская # Дмитрий Пустильник

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