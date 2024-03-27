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Для детей и взрослых. Нужны ли анимационные фильмы на военную тематику?

27 марта 2024 19:07
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2024 год действительно станет знаковым для отечественного кинематографа. 17 декабря исполняется 100 лет белорусскому кино. На киностудии «Беларусьфильм» были созданы такие киношедевры, как «Девочка ищет отца», «Часы остановились в полночь», «В августе 44-го…», «Судьба диверсанта», «Киношники», «На другом берегу», «Лист ожидания». А сколько фильмов еще впереди...

О том, каким будет этот юбилейный год и как сейчас развивается белорусский кинематограф, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как вы относитесь к военной тематике в белорусском кино?

Для детей и взрослых. Нужны ли анимационные фильмы на военную тематику?-1

Мария Ковальская, директор анимационных фильмов Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Военная тематика на самом деле неисчерпаема. Если говорить об анимации, то в анимационном кино она тоже прозвучала. «Беларусьфильм» снял фильмы военной тематики для детей и взрослых. Несколько лет назад буквально прогремел фильм «263 ночи». Это очень непростая история, которая происходит во время Великой Отечественной войны, – это тема геноцида. Это кино взрослое. Люди из зала выходили с лицами, полными раздумья. Я думаю, что такие фильмы должны быть. Мы должны воспитывать новое поколение, напоминать людям, которые считают себя взрослыми, сформированными, о том, что не все так просто. Возвращать их к реальности, реальным событиям. Помнить о том, чего нельзя.

Киностудию называли «Партизанфильм». Почему военная тематика – одна из основных в белорусском кинематографе – подробнее здесь.

# Беларусьфильм # общество # Наталья Надольская

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