Для детей и взрослых. Нужны ли анимационные фильмы на военную тематику?

2024 год действительно станет знаковым для отечественного кинематографа. 17 декабря исполняется 100 лет белорусскому кино. На киностудии «Беларусьфильм» были созданы такие киношедевры, как «Девочка ищет отца», «Часы остановились в полночь», «В августе 44-го…», «Судьба диверсанта», «Киношники», «На другом берегу», «Лист ожидания». А сколько фильмов еще впереди...
О том, каким будет этот юбилейный год и как сейчас развивается белорусский кинематограф, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как вы относитесь к военной тематике в белорусском кино?
Мария Ковальская, директор анимационных фильмов Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Военная тематика на самом деле неисчерпаема. Если говорить об анимации, то в анимационном кино она тоже прозвучала. «Беларусьфильм» снял фильмы военной тематики для детей и взрослых. Несколько лет назад буквально прогремел фильм «263 ночи». Это очень непростая история, которая происходит во время Великой Отечественной войны, – это тема геноцида. Это кино взрослое. Люди из зала выходили с лицами, полными раздумья. Я думаю, что такие фильмы должны быть. Мы должны воспитывать новое поколение, напоминать людям, которые считают себя взрослыми, сформированными, о том, что не все так просто. Возвращать их к реальности, реальным событиям. Помнить о том, чего нельзя.
Киностудию называли «Партизанфильм». Почему военная тематика – одна из основных в белорусском кинематографе – подробнее здесь.