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Дебют молодого режиссёра. Будут ли снимать продолжение комедии «Киношники»?

27 марта 2024 19:49
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2024 год действительно станет знаковым для отечественного кинематографа. 17 декабря исполняется 100 лет белорусскому кино. На киностудии «Беларусьфильм» были созданы такие киношедевры, как «Девочка ищет отца», «Часы остановились в полночь», «В августе 44-го…», «Судьба диверсанта», «Киношники», «На другом берегу», «Лист ожидания». А сколько фильмов еще впереди... О том, каким будет этот юбилейный год и как сейчас развивается белорусский кинематограф, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Громкая премьера 2023 года – это фильм «Киношники». Юрий Марьянович, как прошел его прокат, какие отзывы? Можно ли сказать, что это успех?

Дебют молодого режиссёра. Будут ли снимать продолжение комедии «Киношники»?-1

Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Неплохо, но надо учитывать, что это дебют молодого человека. Я бы хотел отметить, что до сих пор молодые люди готовятся продолжение отснять, поступают предложения. Мы проехали наши регионы. Возможно, будет продолжение. Это в обсуждении, я не могу утвердительно сказать, что примется. Белорусы восприняли хорошо. Это легкая комедия, играют молодые люди. Комедия сама интересная.

Наталья Надольская:
Какой сюжет в двух словах, чтобы было понятно?

Юрий Алексей:
Сейчас мы лучше вам покажем на платформах через две-три недели. Мы уже делаем сериал, выйдет на платформах Интернет. Я думаю, посмотреть там лучше всего будет.

Дебют молодого режиссёра. Будут ли снимать продолжение комедии «Киношники»?-4

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Чтобы сохранить интригу – все правильно, чтобы был интерес.

Юрий Алексей:
Да. Вообще, если есть желание, может быть, какие-то организованные зрители, предприятия – мы готовы даже на нашей студии, у нас есть кинозал до 80 человек, сделать показ этого фильма. Режиссер их примет, встретит. Поэтому, я думаю, будет неплохо. Мы уже раскладываем на платформы и планируем рассмотреть возможность показа на телевидении нашем белорусском, возможно, чуть позже.

Для детей и взрослых. Нужны ли анимационные фильмы на военную тематику – подробнее здесь.

# Беларусьфильм # общество # Наталья Надольская # Юрий Алексей # Михаил Свито

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