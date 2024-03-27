Дебют молодого режиссёра. Будут ли снимать продолжение комедии «Киношники»?

2024 год действительно станет знаковым для отечественного кинематографа. 17 декабря исполняется 100 лет белорусскому кино. На киностудии «Беларусьфильм» были созданы такие киношедевры, как «Девочка ищет отца», «Часы остановились в полночь», «В августе 44-го…», «Судьба диверсанта», «Киношники», «На другом берегу», «Лист ожидания». А сколько фильмов еще впереди... О том, каким будет этот юбилейный год и как сейчас развивается белорусский кинематограф, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Громкая премьера 2023 года – это фильм «Киношники». Юрий Марьянович, как прошел его прокат, какие отзывы? Можно ли сказать, что это успех?

Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Неплохо, но надо учитывать, что это дебют молодого человека. Я бы хотел отметить, что до сих пор молодые люди готовятся продолжение отснять, поступают предложения. Мы проехали наши регионы. Возможно, будет продолжение. Это в обсуждении, я не могу утвердительно сказать, что примется. Белорусы восприняли хорошо. Это легкая комедия, играют молодые люди. Комедия сама интересная. Наталья Надольская:

Какой сюжет в двух словах, чтобы было понятно? Юрий Алексей:

Сейчас мы лучше вам покажем на платформах через две-три недели. Мы уже делаем сериал, выйдет на платформах Интернет. Я думаю, посмотреть там лучше всего будет.