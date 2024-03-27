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К 25-летию Союзного государства учредят премию для молодых учёных

27 марта 2024 19:58
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Премия для молодых ученых будет учреждена к 25-летию Союзного государства. Об этом стало известно во время Форума вузов в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 25-летию Союзного государства учредят премию для молодых учёных-1

Участие в нем приняли 60 белорусских молодых ученых и аспирантов. У большей части из них технический профиль. Научные программы Союзного государства имеют прикладной характер и нацелены на то, чтобы приносить пользу промышленности и экономике. Премия, которую планируют вручать ежегодно, будет стимулировать молодых специалистов.

К 25-летию Союзного государства учредят премию для молодых учёных-4

Ольга Петрова, заместитель министра науки и высшего образования России:
Дополнительный стимул – это дополнительное подтверждение значимости и нужности. Я уверена, что из тех ребят, которые присутствовали здесь, у многих возникло: а я хочу! Потому что для многих это та цель, которую тяжело достигнуть. Но, как правило, амбициозные цели требуют более мощного желания и веры в себя.

К 25-летию Союзного государства учредят премию для молодых учёных-7

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Во-первых, это особый год – год 25-летия Союзного государства. Во-вторых, мы посчитали обязательным, чтобы белорусские инженеры, белорусские исследователи, белорусские ученые и даже те, кто не в технической, технологической сферах работают, а и гуманитарии, пусть их и немного, побывали и посмотрели достижения, реальные достижения современной России.

К 25-летию Союзного государства учредят премию для молодых учёных-10

Сегодня, 27 марта, на ВДНХ белорусские ученые смогли своими глазами увидеть весь промышленный и научный потенциал России во время экскурсии по павильонам выставки достижений регионов.

# Союзное государство # общество # Ольга Петрова # Дмитрий Мезенцев

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