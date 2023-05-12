В Брестском районе обновили последнюю амбулаторию, которая нуждалась в капремонте

Новости Беларуси. Сделать медицину доступнее и качественнее. Один из главных посылов развития системы здравоохранения в стране воплощают в агрогородках. В Брестском районе открыли после капитальной реконструкции амбулаторию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Улучшили условия не только для приема пациентов, но и для работы медиков. Как просьбу жителей услышали и исполнили – репортаж Кристины Протосовицкой.

Мы, жители Больших Мотыкал, очень долго ждали этого дня. Мы рады и счастливы, что теперь в нашем агрогородке будет такая замечательная амбулатория с новым оборудованием. Надеюсь, даже люди будут меньше болеть.

Ждали нового ремонта. По сравнению с другими амбулаториями, конечно, хотелось.

В первую очередь, чтобы современно было для нас, молодежи. Внутри еще не были, а так прекрасно с виду.

Приемы граждан и горячие линии, сходы и письма к депутатам – просьбу четырех тысяч жителей агрогородка Мотыкалы услышали. Пациентов встречает обновленная амбулатория. На реконструкцию потратили более двух миллионов рублей.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Амбулатория прошла полную перезагрузку, а если быть точным – на 99 %. От прежней остались только стены. При тех же площадях смогли достичь максимальной функциональности. Например, в этой лаборатории будут делать анализы на современном оборудовании.

Пробы для большого спектра анализов теперь берут на месте, а результаты можно получить быстрее и точнее. Фельдшер-лаборант Виктория Пинюта уже год как отработала целевое направление, но менять сельское место работы не спешит. Теперь здесь есть все условия.

Виктория Пинюта, фельдшер-лаборант амбулатории:

Раньше оборудования было мало, все было очень старое. Приходилось выкручиваться как-то, просить. Теперь оборудование полностью поменяли на новое.

В амбулатории применяют единую компьютерную программу «Медик». Результаты более детальных исследований, которые доступны только в городской больнице, сразу отображаются и у местного врача. И наоборот – при обращении к узкому специалисту он сможет увидеть полную историю болезни. В амбулатории прием ведут два врача общей практики, откроют и кабинет стоматолога. Обновили диагностическое и лечебное оборудование.

Евгений Копылец, главный врач Брестской городской больницы № 2:

Появилась аппаратура для лечения заболеваний бронхолегочной и костно-мышечной системы. Особенно костно-мышечной. Это наиболее востребованная аппаратура. Многофункциональные аппараты, которые при нескольких патологиях, при переключениях режимов могут оказывать воздействие на разные системы.

В амбулатории агрогородка Большие Мотыкалы наблюдаются более четырех тысяч сельских жителей из 23 деревень. Что важно, из них почти тысяча – это дети. Агрогородок находится в пригороде областного центра, а потому ежегодно прирастает.

Владимир Сенчук, председатель Брестского райисполкома:

Условия создали не только для получения первой медицинской помощи населению, но и улучшили условия для работы самих медиков. Это последняя амбулатория, которая нуждалась в капитальном ремонте. И сегодня мы завершили программу обновления амбулаторий. Следующий этап – ФАПы.