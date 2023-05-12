«Это системная работа». В Городке ведётся благоустройство к празднованию Дня белорусской письменности

Новости Беларуси. Городок готовится принять День белорусской письменности. Символично, что юбилейный, тридцатый праздник пройдет именно на витебской земле, ведь она дала основной импульс развитию белорусского книгоиздания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отличительной особенностью мероприятия в 2023 году станут тематические выставки городов, где ранее проводился праздник. Традиционно фестивалю предшествует кампания по благоустройству и обновлению городской инфраструктуры. Как будущая литературная столица меняется буквально на глазах – материал Виктора Пралича.

Городок – небольшой районный центр на самом севере страны. В 2023-м он объявлен 30-й столицей Дня белорусской письменности. Заявку на форум райцентр высылал не единожды, ведь это родина живописца Марии Исаенок, архитектора Людмилы Луцевич и, конечно же, автора самого знаменитого произведения XIX века «Тарас на Парнасе» Константина Вереницына.

Ученики средней школы № 1 изучать творчество своего знаменитого земляка уже в следующем учебном году будут в современном кабинете литературы. Предпосылки есть. В здании ведут масштабный ремонт. Здесь обновят классы, коридоры, пищеблок. Особое внимание материально-технической базе. Ее укрепят. За лето наведут лоск везде. И уже 1 сентября школа распахнет свои двери в праздничном убранстве.

Наталья Сушко, начальник отдела по образованию Городокского райисполкома:

Будет произведен ремонт актового зала, спортивного, пищеблока. Будет произведена такая своеобразная реконструкция гардероба на первом этаже. Конечно же, благоустройство территории. Будут приведены дорожки в порядок, будет оформление фасада сделано.

А еще ведется модернизация двух школ и трех детских садов. Работы на объектах планируют завершить к 1 августа. Сориентированы на эту дату и строители, которые задействованы на площадке детской школы искусств. Для юных артистов расширят сцену концертного зала, установят новую аппаратуру.

Дина Степанова директор детской школы искусств Городка:

Коллектив нашей школы уже сейчас начал активную подготовку к этому замечательному празднику. Готовятся все школьные коллективы, солисты, исполнители, учителя. Мы очень надеемся, что этот праздник встретим достойно.

Жилищный фонд. В списке три десятка домов, где запланирован текущий и капитальный ремонт. А еще для горожан возведут кинотеатр, библиотеку под открытым небом, установят детские игровые площадки, откроют музей валунов.

Виктор Пралич, корреспондент:

Фасады 10 зданий Городка превратятся в литературные произведения. На стены нанесут цитаты известных писателей. В том числе и знаменитого уроженца Городка, автора поэмы «Тарас на Парнасе» Константина Вереницына.

День белорусской письменности в Городке пройдет в 30-й юбилейный раз. Для небольшого райцентра событие знаковое, но вместе с тем и ответственное. Ведь сюда приедут тысячи гостей со всей страны.

Ирина Полякова, председатель Городокского райисполкома:

Сейчас разрабатывается сценарий, логотип фестиваля. Это системная работа. Наверное, нет ни одного сантиметра нашей городокской земли, которая не задействована в подготовке, а в дальнейшем и проведении нашего республиканского фестиваля.