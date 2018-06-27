«На вас будут смотреть, на вас будут равняться». Александр Лукашенко вручил во Дворце Независимости государственные награды

Новости Беларуси. Более четырех десятков белорусов 27 июня наградили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людям самых разных профессий ордена и почетные звания вручил лично глава государства. Если смотреть на состав собравшихся на торжественной церемонии, то вывод напрашивается сам собой. В нашей стране хватает профессионалов высокого класса почти во всех сферах: от медицины и сельского хозяйства до науки и спорта.

Как отметил Александр Лукашенко, вручать награды накануне главного государственного праздника – Дня Независимости, особенно символично. Так и должно быть, тот, кто честно исполняет свой долг, обязательно должен быть отмечен. Впрочем, для некоторых лучшая награда в жизни — просто возможность заниматься любимым делом.

Это громкое преступление произошло в 2017 году. Ограбление банка в Могилеве.Вооруженный преступник взял заложников. Александр Васильев – тот самый полковник милиции, который без оружия отправился вести переговоры с грабителем.

Сам стал заложником и смог спасти людей. Вот для таких особых подвигов и учредили орден «За личное мужество». Историю «могилевского ограбления» в деталях пересказывали не раз, 27 июня Александр Васильев получил из рук Президента награду.

В парадной форме и с орденом на груди офицер признается, не бывает награды, в которой была бы заслуга одного человека. И все же в зале собрались только те, кто способен на личное мужество. «Вы и есть самая надежная опора нашего государства»: Президент Беларуси на вручении госнаград

Не всякий подвиг имеет такой общественный резонанс. Но каждый присутствующий на своем поприще ежедневным трудом шел к награде. Аграрии. Они и сегодня на страже нашей продовольственной безопасности. В летний зной сохранить урожай, это тоже своего рода подвиг. Медики, ученые, энергетики, шахтеры. В зале более четырех десятков человек. Вручая награды Президент отметил, в преддверии Дня Независимости – главного государственного праздника страны – делал это с особым символизмом. Ведь Независимость прежде всего – народ. А в зале собрались лучшие представители Беларуси.

Заслуженным строителем страны стала Светлана Аскирова. Она возглавляет предприятие «Стройбуд», которое, кстати, принимало участие в строительстве Дворца Независимости. Так что интерьеры и технологические решения оценивала профессиональным взглядом.

Светлана Аскирова, директор товарищества «Стройбуд»:

Довольна, конечно, очарована. Я сегодня пришла с экскурсией и это уже новое здание. Которое, кроме всего прочего, приобрело облик чисто белорусского направления, нашей культуры, наши художники показали себя. Это немаловажно для такой страны, как наша. Вообще, мы красивая, могущественная, хорошая страна. И наша заслуга в том, чтобы своим трудом помогали ее могуществу, ее стабильности, значимости на мировом рынке.

Пройти по залам дворца смогли все приглашенные. Президент всегда отмечает, в день вручения госнаград, они и есть хозяева здания. Им показали залы, в которых проходят сложные переговоры, совещания, международные встречи. Разумеется, торжественные церемонии. Такие, как сегодня.

Ордена получили силовики «За службу Родине», нашли своих новых обладателей ордена «Почета» и звания «Заслуженных» в самых разных областях.

Среди награжденных и люди самых, как говорится, будничных профессий таких, как тракторист-машинист, и всемирно известные персоны такие, как Александр Медведь, наш легендарный олимпиец, чемпион по вольной борьбе. Фристайлист Антон Кушнир тоже оторвался от тренировочного процесса. Он стал заслуженным мастером спорта.

Антон Кушнир, олимпийский чемпион по фристайлу:

Сейчас тренируемся, готовимся к зимнему сезону. Приехали недавно со сбора, провели его. Буду поддерживать состояние здоровья и надеюсь, в дальнейшем оно позволит выступать в этом сезоне, зимнем. Знаете, когда ставишь мировые рекорды, олимпийские рекорды, и вот несравнимо то чувство, когда вручают заслуженного мастера спорта. Очень приятно. Напоследок, это тоже традиция, бокал шампанского. И первый тост от Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья! Не так часто, когда Дворец Независимости наполняется особым содержанием. Здесь создается особая аура. Для меня лично, это не на один день, это поднимает настроение, дает дополнительные силы для того, чтобы трудиться так, как трудитесь вы. Я желаю вам, прежде всего, крепкого здоровья. Вы та ценность нашей нации и тот святой фонд, который останется новым поколениям, которые придут после нас. Берегите свою честь. Вы с сегодняшнего дня, а некоторые в очередной раз, вступили в этот святой фонд и стали достоянием нашей страны. На вас будут смотреть, на вас будут равняться. Живите долго, подтягивайтесь повыше и – вперед, к новым победам. Спасибо вам за все.